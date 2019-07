Jon Uriarte: ''COPE te ayuda a mejorar tu vista''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Ocho millones de españoles conducen sin ver con nitidez. Así lo asegura un reciente macroestudio, y añade que casi el 20% de los accidentes tienen que ver con la visión deficiente. Por eso: 'COPE te ayuda a mejorar tu vista'.

Bienvenidos a la óptica: 'La Linterna' de COPE, la mejor para ver a tope. Lo primero es reconocer que no conduces bien y si tiene que ver con la vista, o no. Hay quien conduce mal, aunque vea bien. Siempre han existido la revisiones de oído y vista para conducir, pero se hacía de aquella manera. Por eso no era raro que un cegato pasara la prueba. Nuestro equipo de 'La Linterna' analizará tu vista y capacidad de reacción de manera exhaustiva. Tenemos a los mejores profesionales en oftalmología, no como el amigo de Eugenio.

Sabemos que la vista se puede ir perdiendo de un año a otro, así que los controles no se harán como se han venido haciendo hasta ahora, sino cada poco tiempo. De esa forma sabrás si ves bien más rápido. Si ves mal para conducir, también verás mal para leer y ver la tele. Y puede que tu vida personal también se vea afectada. Ver mal puede causar muchos problemas.

Sea como fuere, óptica 'La Linterna de COPE para ver a tope' puede lograr que esos 8 millones de españoles que ven mal al volante no tengan sustos. Y que tampoco pasen malo ratos en sus casas, por eso de que no ven.