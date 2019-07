Jon Uriarte: "COPE te ayuda a ahorrar con el recibo de la luz"

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

“He visto la luz y he entrado”, nunca mejor dicho porque está la cosa como para apagar todos los interruptores. Quienes manejan la electricidad saben que necesitamos la luz. Algo tiene la oscuridad que da miedo. La ministra de Transición Ecológica ya dijo hace meses que se iba a acabar el “viva la vida” de las facturas de la luz, no sé qué querrá decir, pero otra cosa es que nos lo creamos o que pueda hacer algo, lo único evidente es que la gente no se fía. A oscuras ya veras como nos acaba recomendando que pongamos la lavadora a las tres de la mañana y que no encendamos las luces si no es necesario.

Se puede vivir sin gastar electricidad en verano, basta con irse a un hotel, siempre hay aire acondicionado y mucha luz, incluso cuando no la quieres. Visto que cada día sube el precio de la electricidad, lo mismo nos acabamos acostumbrando a vivir sin ella.

Está claro que la linterna es una alternativa para iluminar momentos de oscuridad, eso si, hay que emplearla con mano firme, sabia y oportuna y si no que le pregunten a Chiquito de la Calzada. Cuidado con tener obsoletos los sistemas eléctricos, los ventiladores, los enchufes, mejor desenchufar cuando te vas de casa, no sea que tengas un cortocircuito, se te queme la casa y tengas que llamar a los bomberos.