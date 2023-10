Jon Uriarte confiesa a Ángel Expósito la imitación que le consiguió el trabajo en la radio

En La Linterna nos hemos desplazado hasta Colombia, donde ha aterrizado Espacio Iberia. Es la primera vez y hasta el 11 de octubre que se traslada fuera de España y abre sus puertas en la zona E de la capital colombiana, famosa por concentrar el ocio y restauración de la ciudad. Ha acogido ya varios eventos como el lanzamiento del patrocinio de La Liga en América Latina y ha celebrado encuentros con talentos como el artista urbano Chota 13.

En la sección 'He visto luz', Ángel Expósito, el director del programa, ha empezado bromeando que jamás irían con Jon Uriarte porque si no no les dejarían cruzar el Atlántico, "te digo yo que por allí habrá alguien que nos ha echado de menos", respondía el comunicador. Esta situación le recordaba al periodista, la cantidad de gente que habla español en el mundo y es que se trata de la segunda lengua materna más hablada con casi 500 millones de hablantes. Decía Uriarte que esto "lo sabía bien Pepe Domingo Castaño porque solo alguien como él podía presentar un programa tan multitudinario y que daba a entender la extensión de Hispanoamérica como 300 Millones, de hecho era eterno el programa".

Momento en el que Jon Uriarte entró en la radio

Los españoles nos hemos enamorado de los países latinoamericanos por su forma de hablar y Ángel Expósito ha querido recordar el momento del "doblaje de los dibujos animados, pelis, series que nos traían sonidos y palabras desconocidas". Jon respondía que era "maravilloso" y se atrevía incluso con imitar alguno de los acentos, expresiones y recordaba el momento en el que entró en la radio: "yo imitaba los dibujos animados de entonces y todos tenían acento del otro lado del charco, luego está la riqueza del lenguaje, lo que aquí es una cosa, allí es una cosa muy diferente".

Otro motivo por el que miramos a los países latinos son la radionovela, Uriarte recordaba que "es evidente que compartimos mucha historia, de hecho entendemos mejor que nadie, algunas cosas", a Expósito ponía de ejemplo a lo que cantaba Cantinflas.

Jon Uriarte ha dejado en el aire que otro día hablarán de música porque "en España, los latinos arrasan totalmente más que nunca, pero no es cosa de ahora". Ángel acaba respondiendo que "quizás entendemos la vida de la misma forma".