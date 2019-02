El ex JEMAD de Podemos Julio Rodríguez se lleva un 'zas' por divagar con los saludos en el trabajo

Este lunes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado (como cada día) un '¡ZAS, en toda la boca!' al secretario general de Podemos en el municipio de Madrid y ex JEMAD, Julio Rodríguez por divagar sobre las connotaciones dentro de la expresión “¿cómo estás?” en un ambiente laboral. Herrero ha recordado que “Rodríguez tuvo todas las estrellas cuando volaba” y “fue la estrella caída cuando decidió aterrizar en política en mayo de 2016”. Fue en esas fechas en las que, durante una entrevista, aseguró que él no era antimilitar sino antimilitarista. “Ya se empezaba a intuir que el general era fino. Pero que muy fino” añade el colaborador de La Linterna.

Hace unos días, el que fuera JEMAD del Ejército, publicó un tweet en el que exponía: “Buen día. Usar la frase ¿cómo estás? Puede llegar a ser indecoroso y ofensivo. Hay mucha gente que, sin comerlo ni beberlo, es condenada al miedo de qué ocurrirá con su trabajo mañana, o dentro de un mes. Manda el miedo. Y los mandones no se presentan a las elecciones”.

“Vamos a ver Julio. ¡Cómo estás! Pero no pregunta; exclamación. Así que una expresión de cortesía puede llegar a ser indecorosa y ofensiva. Y eso lo denuncias en un tweet que comienzas con … “Buen día”. Genial. Según tu razonamiento, o eso, hay gente que es condenada al miedo de qué ocurrirá con su trabajo mañana. Mira general: no es miedo; podría ser incertidumbre. Y lo tenemos todos… los que no somos funcionarios. Esto sí es valor eh. Publicó el tweet a las ocho menos cuatro minutos de la mañana del día 15. No tengo claro si eso es un agravante o un atenuante” sentencia Julio César Herrero.

Por lo tanto, “por vivir en las nubes” y por “ejecutar aterrizajes forzosos en el sentido común” el general del Aire y secretario también general de Podemos en el municipio de Madrid, Julio Rodríguez “se lleva un... ¡ZAS! ¡En toda la boca!”.