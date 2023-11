Javier, testigo de la muerte de cuatro migrantes en Cádiz: "En un minuto ya había varios boca abajo"

En la tarde de este miércoles cuatro personas han muerto cuando les han obligado a tirarse al mar desde una narcolancha cuando. Otros 4 están ingresados en el hospital con hipotermia grave, viajaban un total de 36 personas, todas de origen magrebí, y la mayoría ha podido llegar a la orilla con vida.

Así, el director de La Linterna, Ángel Expósito, recordaba que “desde el Estrecho hasta ese punto de la playa de San Fernando hay 100 y pico kilómetros, imagínate subir en una lancha rápida, llegar hasta allí arriba desde Marruecos y tirarlo directamente al agua”. Una persona que ha sido protagonista inesperado del suceso ha sido Javier González, gerente de la empresa náutica Gurri y que ha podido rescatar a 7 de ellos con su zodia, como ha contado en el programa de COPE.









“En un minuto ya había varios boca abajo”



Cuenta el testigo que en el momento de la llegada de la lancha estaba “haciendo un trabajo porque estábamos cerrando, estábamos grabando con 3 instagramers y estábamos casi finalizando, nos quedaba una toma”. En ese momento, mientras comían un picnic, los jóvenes habían hecho un comentario porque, 2 horas antes, había pasado narcopetacas. “Estaban alucinando”, cuenta. “Vi que venía una lancha, pero no con hachís, sino con migrantes”.

Eso sí, asegura Javier en La Linterna que no se dio cuenta que eran migrantes “hasta que empiezan a tirarlo a 50 metros de la orilla”. “Yo estaba a 70 metros y, cuando veo dónde los están tirando, cogí una pequeña embarcación y, junto a mi hijo, nos fuimos hasta ellos”, recuerda con Expósito.

“En un minuto ya había tres boca abajo”, recuerda impactado. “Para mí ya eran cadáveres, ¿cómo es posible que ya se hayan ahogado? No saben nadar, traían dos chaquetones y tres pantalones, entonces se iban para abajo”, relata. El empresario asegura que había chicos que se querían tirar al agua y él les decía que no, que no ayudaran, porque se iban a convertir en otro cadáver más. “Sacamos a los que estaban boca abajo, los llevamos a tierra, los chicos les empezaron a reanimar mientras yo iba al mar a por más”.

Vídeo









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jóvenes de entre 15 y 20 años



El propio director de La Linterna ha querido aclarar al comienzo de la entrevista que “la marea estaba subiendo, estaba entrando el agua en el caño, acompañando la dirección del viento. Es imposible nadar y salir de esas mareas”. Por su parte, González asegura que el grupo completo de migrantes tendría una edad comprendida entre el rango de 15 a 20 años.

“Es un impacto, pero tiene tal descarga de adrenalina por rescatar a personas y te sientes fuerte porque has salvado la vida a ocho personas, que son niños. Pero también cierta impotencia”, concluye.