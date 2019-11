Javier Maroto, en COPE: "Cuando me han espetado viva Cataluña libre desde el chavismo, he sentido bochorno"

Javier Maroto, senador del PP, ha acudido este martes a la Asamblea Venezolana para hablar desde la cámara. Ahí ha denunciado el estado de crisis humanitaria que vive el país sudamericano y ha sido increpado con vehemencia por los diputados afines al régimen. Maroto ha respondido a la llamada de 'La Linterna' de COPE y ha explicado para sus micrófonos cómo ha vivido lo ocurrido.

"Más de 7 millones de personas reciben una sola caja de arroz al mes, eso es Venezuela", aseguraba el senador popular. "Hemos podido decirles lo que son a la cara, una dictadura. Hemos exigido democracia y libertad, algo que genera odio en los diputados chavistas", relataba Javier Maroto.

Para el político popular, "los chavistas se han tirado una piedra sobre su propio tejado". "Nos hemos quedado atónitos cuando nos espetaban 'Viva Cataluña libre'. Si los indepes quieren tener esos aliados... Forman parte de los mismos, de populismo", añadía también.

"Un país tan rico en recursos naturales como Venezuela no puede ser tan pobre como lo es tras la gestión de Maduro", opinaba Maroto. "Debemos estar juntos. Además del PP, también con otros partidos en España, la UE e Hispanoamérica. Juntos debemos exigir elecciones libres en Venezuela, ese es el paso que debe estar cerca más pronto que tarde", pedía durante la entrevista.

Maroto volvía sobre los momentos de tensión que ha vivido este martes en la Asamblea Venezolana: "Nos han insultado y amenazado los diputados chavistas, le puedo asegurar que las caras no eran muy amigables, se les ha dado la palabra porque había turno de réplica. Aunque parezca una anécdota, cuando me han espetado 'Viva Cataluña libre' desde el chavismo he sentido entre bochorno y apuro", se sinceraba en 'La Linterna'.

"En Canarias estuve con la comunidad venezolana, que es muy amplia, y puedo asegurar que lo que más me ha impactado en esta campaña es ver la impotencia de los venezolanos, que sólo quieren mandar medicamentos a sus familiares al otro lado del Atlántico", se resignaba el político vitoriano. Con una sentencia contundente para terminar: "Ninguna democracia expulsa a 5 millones de ella".