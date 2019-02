Irene Lozano se lleva un 'zas' por comparar el independentismo con una violación

Este viernes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado (como cada día) un '¡ZAS, en toda la boca!' a la secretaria de Estado de la España Global, por sus comentarios comparando la coyuntura política en Cataluña y la situación de los presos del ‘procés’ con una violación. El periodista ha recordado que “ella es periodista y escritora y ha calificado de “excitante” la manera en la que Lozano intervino, en inglés, en una entrevista para la cadena Sky News para analizar la actualidad del juicio de los presos independentistas en el Tribunal Supremo en la segunda jornada.

“Vamos a ver, Irene. Por matizar. No es una metáfora; es un simil o una comparación” le recuerda Herrero y le aclara “dos cositas”. La primera es que “para empezar, comparar el sexo con votar es muy forzado… Salvo que votar vaya con B, y no es el caso”. Además, añade el colaborador de ‘La Linterna’ que “ya comparar el sexo no consentido, o sea una violación, con la organización de un referéndum ilegal… Eso ya no le entra a nadie por mucho que empujes… El sentido común” ironiza Julio César Herrero.

Eso sí, reconoce el periodista que Irene Lozano se disculpó posteriormente por estas declaraciones asegurando: “Anoche no hice la mejor de las comparaciones”. Por lo tanto, Herrero asegura que "eso te honra. Pero en la entrevista dijiste: “la metáfora del sexo que SIEMPRE utilizo”… O sea, que no parece ser el calentón de una noche".

Así que, por comparar la organización de un referéndum ilegal con una violación, la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, se lleva un… ¡ZAS, en toda la boca!