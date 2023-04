La inteligencia artificial en el mundo del cine, a debate en 'La Linterna': ¿oportunidad o amenaza?

Una pequeña emisora de Talayuelas, Cuenca, ha decidido que todos los contenidos locales de su programación sean creados por la Inteligencia Artificial. Es el programa ‘La Semana’ de Radio Serranía. Lo presentan dos locutores virtuales: VIRTUdes casAL y VIctor baRTUAL nunca se equivocarán, jamás se trabarán con una palabra, ni interrumpirán un informativo por sufrir un ataque de risa.

Según una investigación de Goldman Sachs la Inteligencia Artificial pone en riesgo 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Este escenario ha provocado que algunos sectores den la voz de alarma y denuncien la implantación desenfrenada de la IA. Entre los oficios creativos que han reaccionado a esta tecnologización de las profesiones se encuentran los profesionales que trabajan con la voz, como los actores de doblaje.

La Linterna de COPE se ha preguntado si la tecnología será capaz de captar el timbre de voz de un actor y adaptarlo a otro idioma sin que se note. La voz y las emociones están relacionadas. Si la voz es única, como las personas, ¿Cómo es posible que la tecnología pueda terminar captando la alegría, la tristeza, el enfado o el miedo?

Esta suplantación de la voz humana en cualquier comunicación oral ha obligado a varias asociaciones y sindicatos del sector de la locución, el doblaje y otros oficios creativos a denunciar la situación.

Portaltic, un 'software' similar a los 'deepfakes' para sincronizar labios y voz en los doblajes de películas





¿La Inteligencia Artificial amenaza el trabajo de los actores de la voz?



ADOMA es el mayor sindicato de artistas de doblaje de Madrid. El actor Raúl Lara es su presidente. A Raúl le escuchamos en el personaje de Livay de ‘Anatomía de Grey’, es el perrito de ‘El Gato con botas: El último deseo’ y el protagonista de ‘Cyberpunk’, entre otros.

El actor advierte que “varios estudios ya nos han llamado para entrenar redes neuronales, entrenar una IA con convocatoria “de emociones” pero la respuesta generalizada de los compañeros es no participar en las locuciones”. A él mismo le llegó una oferta: “No sabía para qué era. Me llamaron de un estudio, llegué, vi el contrato y al ver que hablaba de entrenamiento emocional de unas redes neuronales les dije que no iba a hacerlo y me fui de allí”.

Raúl opina si una voz clonada es capad de imitar el timbre y el tono de las voces de los actores: “El timbre sin duda, esa tecnología existe y está muy perfeccionada. Seguro que has visto esos vídeos de actores hablando en diferentes idiomas. Lo que no está tan avanzado es que el algoritmo pueda pasar de un idioma a otro de manera verídica”, por lo que considera importante “frenar el entrenamiento de esta tecnología hasta que esté regulada”.

La regulación de la IA es una cuestión que no está muy avanzada: “Esto está pasando en todo el mundo. No se me ocurre una ocasión en la que encaje mejor el dicho de pan para hoy y hambre para mañana, por lo que existe mucha concienciación. La idea es llevar esto a Bruselas, que está buscando la regulación general de la IA”.

Fernando Cabrera es la voz de Shedon Cooper de la serie ‘The Big Bang Theory’, le hemos escuchado en ‘UP’ poniéndole voz al perro, era Miedo, una de las emociones de la peli de Disney ‘Del Revés’ o el cocinero Lingüini en ‘Ratatouille’.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El actor considera que “es pronto para tener miedo, pero no para ir legislando y mover los hilos necesarios”. En su caso, Fernando lleva trabajado en el doblaje 25 años y los avances tecnológicos han estado siempre presentes en la profesión: “Cuando empecé todo era analógico y había que esperar a rebobinar para volver a grabar desde el principio. Ahora se aproxima otro avance”, pero se mantiene positivo en cuanto a la llegada de la IA: “Creo que hay cosas que no se pueden sustituir, o eso espero. Quizá soy muy optimista. Pero lo que hay procurar siempre es la excelencia en nuestro trabajo”.

El sector ha manifestado su inquietud ante la irrupción de la Inteligencia Artificial y ha dado la voz de alarma ante la sustitución de voces humanas por unas creadas por la IA. Veremos si la IA solo se presenta como una ayuda para los actores de la voz en lugar de como una amenaza para sus puestos de trabajo.