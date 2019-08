Mañana empieza de forma oficial la cumbre del G-7 en Biarritz, una reunión del más alto nivel que estará sometida a fuertes medidas de seguridad. Hasta 20.000 policías españoles y franceses forman parte del dispositivo especial que durante estos días controlan la seguridad de la zona. Uno de ellos es, Iñigo Echauri, el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa, que acerca a los micrófonos de 'La Linterna de COPE'.

El comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa declara que “la cifra de los efectivos no es exagerada teniendo en cuenta el territorio que hay que cubrir. No solo se cubre la zona de Guipozcoa, Francia está haciendo un esfuerzo importante por cubrir todo su país y nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importantes por ayudarles no solo aquí, sino también el las Jefaturas Superiores de Aragón, Cataluña y de Navarra”.

“La colaboración con la Policía francesa ha facilitado la planificación de este operativo especial que se viene produciendo desde el pasado mes de marzo”, declaraba Iñigo Echauri. El comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía también añadió que “la Policía Nacional tiene las competencias delimitadas. En el País Vasco el Cuerpo Nacional de Policía tiene sus competencias excepto las de seguridad ciudadana y orden público que las ejerce la Ertzaintza. En este operativo ejercemos el control de fronteras, una competencia exclusiva del Cuerpo Nacional de Policía, que con la ayuda de la Policía francesa ha desarrollado este operativo conjunto”.

En España la situación es de tranquilidad pero el ambiente que se respira al otro lado de la frontera es diferente. "Esta tarde han comenzado disturbios en zona francesa con la Gendarmería", declaraba Iñigo Echauri.