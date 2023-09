La incomprensión de Ángel Expósito con los casos de violencia entre menores: "Pone la piel de gallina"

Tres sucesos, tres situaciones, ponen la piel de gallina y deberían ponerlos alerta. Los tres los hemos conocido tal día como hoy. El primero en Jerez de la Frontera, un chaval de 14 años, autista, entra en el instituto, el día después de sufrir bullying, acoso por parte de los compañeros y en una reacción absolutamente violenta, el chaval, víctima de bullying, intenta acuchillar a tres profesores, a dos compañeros, los hiere, ninguno grave. Imagínate la escena de terror y el propio pánico en la reacción de ese chaval.

Dos, en Crevillent, provincia de Alicante, una niña, también con ciertos síntomas de espectro autista, denuncia que hace un año, la violaron una panda, la chavala tiene 12-13 años, pero es que a la vez, hace un año, ha habido otras dos niñas que han dicho lo mismo. Alguien se imagina el infierno este año con esa panda por ahí suelta.

Y por último, en San Blas, un barrio de Madrid, un vídeo que es atroz en el que una niña le pega una paliza brutal a otra, mientras los colegas lo graban e incluso se hacen selfis y fotos, mientras detrás, se está produciendo la paliza.

Algo está pasando, no nos queremos dar cuenta, estamos con los temas del Ministerio de asuntos sociales, de la Ione Belarra, de igualdad, de la otra y resulta que nadie se está fijando en lo que está pasando en los niños, que no ya ni siquiera en los adolescentes, en los niños y la que se avecina, luego nos echamos las manos a la cabeza con las cifras de violencia machista. ¿Alguien puede tener un poco de sentido común y darse cuenta de que los asuntos sociales son mucho más que las tonterías y las sandeces que se le ocurren a cuatro megapijas en los ministerios progresistas? Tenemos un problema y no queremos verlo