Iglesias se lleva un 'Zas' por responsabilizar a los líderes locales del batacazo electoral

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. “¡Cómo mola Pablo Iglesias! Hay que reconocer que es un político que llegó a la escena española con muchas habilidades. Años después, sigue manteniendo intactas algunas de ellas. Por ejemplo, su extraordinaria capacidad para describir las cosas. Cuenta bien lo que ocurre; otra cosa es que estés de acuerdo. Pero hay un problema. Esa capacidad, que estaba bien para llegar, se queda corta cuando ya lo has conseguido” ironiza el periodista y colaborador de COPE.

El día después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, después de un desastre sin paliativos aseguró Iglesias que iba a hacer autocrítica. “Acostumbrado a hacer crítica, lo de la autocrítica era de por sí una noticia” añade Herrero. El sábado reunió al Consejo Ciudadano Estatal para hacer lo de siempre, pero olvidando que es él quien dirige el partido.

Según su criterio, la explicación de los resultados desastrosos hay que buscarla en tres razones.

“Vamos a ver Pablo. Hay que reconocer que tiene mucho mérito que no se te haya escapado la risa. Has dicho que el partido no tiene implantación municipal. ¿Y de quién es la culpa, salao? Has dicho que hay un problema en la falta de liderazgos locales. ¿Y quién es el responsable? Y has explicado que igual el personal se lía un poco ante la ensalada de siglas que conforma el emporio Podemos. ¿A que sabes qué pregunta te voy a hacer ahora? Pues eso”.

Así que, por “asegurar que hace autocrítica sin asumir responsabilidades” y por “atribuir el batacazo a la falta de implantación y liderazgos locales obviando que él es el único responsable”, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!