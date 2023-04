El homenaje de Ángel Expósito a Josep Piqué en La Linterna: “Qué gran presidente del Gobierno hubiera sido”

El director de La Linterna, Ángel Expósito, rompía sus días de ausencia en el programa este Jueves Santo para realizar un homenaje al ex ministro de Industria, Exteriores y ex portavoz del Gobierno, Josep Piqué, que ha fallecido a los 68 años. “Yo tuve la suerte de tratarle mucho y hasta hace muy poco”, explicaba el comunicador de COPE.

Y es que Expósito pasó mucho tiempo con el ex ministro durante sus inicios en una agencia de noticias: “Yo estaba en Europa Press cuando le conocí siendo ministro de Industria. Yo lo definiría como un tío absolutamente completo, tranquilo, de estos que dices “un catalán perfecto”. Decía Rubalcaba que en España enterramos muy bien, pero en estos casos es verdad”. Y es que el director de La Linterna ha querido poner en valor que, al contrario que muchos políticos que hacen uso de las famosas 'puertas giratorias' en el caso de Piqué fue “al revés”:

“Era un joven economista que pasó a la Generalitat con Pujol al departamento de industria y, de ahí, al Gobierno con Aznar. Tenía un futuro como súper ejecutivo y decidió pasarse a la política. Acababa de ser recuperado por Feijoó para un Think Tank”, subraya.









Piqué y por qué Reino Unido nunca devolverá Gibraltar



La relación entre Ángel Expósito y Josep Piqué está repleta de anécdotas curiosas, pero una que ha querido recordar el comunicador ha sido cuando dialogaron sobre el futuro de Gibraltar: “Cuando dirigió el Ministerio de Exteriores fue cuando más le traté. El tenía una casa en la Cerdeña catalana y recuerdo ir varios veranos a entrevistarle, era un tío con un talante europeísta envidiable”, explicaba.

Concretamente, en esa época estaba negociando como ministro un nuevo acuerdo por Gibraltar: “decía que “los británicos nunca jamás soltarán Gibraltar porque tienen el control del Mediterráneo, el paso comercial y militar, en un sentido y otro”.





“Qué gran presidente hubiera sido”



Así, Expósito ha querido valorar las capacidad de Piqué: “Estamos acostumbrados a los portavoces de argumentario y cuando aparece un tío que lo que hace es dar lecciones de verdad y que sabe en muchas cosas más que el propio presidente del Gobierno, pues daba mucha envidia. Era un hombre casi renacentista, con una gran cultura enciclopédica”.

De hecho, el ex ministro llegó a echar una mano al director de La Linterna a la hora de cerrar entrevistas con dos ex presidentes: “Ya la última vez me acerqué, estaba pachucho, y en aquel Foro La Toja, pudimos entrevistar a Rajoy y a Felipe González gracias a él”. “Es el típico personaje que dices “qué gran presidente habría sido” si no hubiese intereses partidistas y se buscasen grandes cerebros”, concluye.