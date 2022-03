"¡Hola, hola!": Pepe Domingo Castaño 'renueva', desde Londres, su mítica entrada en 'La Linterna'

Este jueves, La Leyenda de Tiempo de Juego ha firmado en Londres su libro 'Hasta que se me acaben las palabras'. Pepe Domingo Castaño ha recibido el cariño de españoles que se encuentran en la capital británica y también del equipo del programa, que ha puesto rumbo hasta la ciudad para arroparle. Como contaba Paco González, ha arrancado así el 'Pepe World Tour'.

A las 19:00 horas ha comenzado la firma de ejemplares en Arroz QD, el restaurante que el tres Estrellas Michelín Quique Dacosta tiene en la ciudad y en el que ha comido toda la expedición, que también ha sido recibida por el Embajador de España.

Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Londres, ha contado a Expósito en 'La Linterna' cómo se ha vivido esta firma de libros. "Ángel, no te digo qué tal porque te morirías de envidia. Estamos rodeados de oyentes de COPE. Están aplaudiendo. Pepe Domingo Castaño ha conseguido reunir a toda la comunidad española en Londres y Pepe está a punto de llorar", ha narrado Ovejero.

La Leyenda de la radio en España ha asegurado que no se esperaba todo el cariño que ha recibido. "Nunca me espero nada porque creo que no le va a interesar a nadie y resulta que sí. Hemos llegado a Londres, está nevando y el restaurante de Dacosta está lleno de gente. ¡En Inglaterra! Es que no me lo creo", decía ilusionado. Pepe continúa emocionándose por historias como Sofía, una niña que le ha observado con asombro y admiración. "Le he dicho ¡hola, hola! y se ha puesto a llorar. Es tremendo", asegura.

Todo esto demuestra que "si hay algo grande en la vida es que la gente agradezca que les haga feliz. No sabes lo grande que es eso, Expósito".

Por último, Pepe ha hecho su histórico arranque adaptado a 'La Linterna'. "¡Hola, hola! Comienza 'La Linterna'. Con el grande, el único, el veterano, el de la tarde, el de la COPE.... el de 'La Linterna'. ¡Ángel Expósito!".