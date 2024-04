Audio

Estamos en una Herriko Taberna, es una taberna donde hay carteles de Bildu, de presos de ETA, y carteles de solidaridad de los presos. He hablado con alguno de ellos tras observar los resultados que ha tenido Bildu. Le he preguntado a un votante qué piensa sobre que Bildu no haya pedido perdón, los herederos de ETA, por lo que hizo.

Es lo que dicen aquí, no hay que volver ni insistir en que pidan perdón. Estuvimos cubriendo la noche electoral y estuvimos en el momento en el que comparecía Otegi y Otxandiano para celebrar los buenos resultados, y te da un vuelco las tripas el ver a Otegi, todos sabemos lo que ha supuesto, que es quien manda en realidad, subrayando los buenos resultados.

No quisieron hablar de independencia en la campaña, pero ayer el grito era claro, pedían la independencia. Alguien podrá decir que el resultado electoral no supone ningún cambio, porque el PNV ha ganado y formará gobierno, pero eso es mirar a corto plazo porque las cosas están cambiando a una gran velocidad. Lo decía hoy el candidato de Bildu, y lleva razón.

Sí, cambian las cosas, en los años duros de ETA el mundo abertzale tenía un 16% de los votos, ahora, uno de cada tres vascos vota a Bildu. Aquí hay ya dos generaciones que si el resultado electoral es resultado de una educación nacionalista, en esta herriko taberna hay fotos de los presos etarras. ETA tiene 150 presos en la cárcel y por eso Bildu no pide perdón.

Parece que el PNV ha salvado los muebles, Sánchez puede estar tranquilo porque no ha sufrido el PSE un varapalo, pero eso es mirar a corto plazo, hay una onda larga que llevará pronto a Bildu al gobierno.

Igual que hay una responsabilidad en la educación nacionalista, un trasvase de votos de Podemos a Bildu, y un blanqueamiento que ha llevado a cabo y sigue haciendo Sánchez. Es más fácil decir, como nos ha dicho el votante de Bildu, que Bildu lo hace bien, cuando puede exhibir resultados en el Congreso gracias a Sánchez.