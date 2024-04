Expósito: "La polémica en torno a ETA no ha influido en el resultado de las vascas; eso es tremendo"

Ángel Expósito, director de 'La Linterna', centra su 'Paseíllo del Tron' en las elecciones vascas.

"Hoy empieza la campaña electoral de las catalanas y, en cuanto a las vascas, la vida sigue igual", reflexiona Expósito. Además, indica que deberíamos hacernos varias preguntas tras la cita a las urnas que vivimos este domingo.

Primer punto. "La polémica en torno a ETA no ha influido nada en el resultado y eso es tremendo. En ese sentido, muchísima gente del País Vasco o no sabe, o no quiere saber nada de ETA".

Un 62% de participación, "tiene la importancia que tiene pero... ojo. Que nadie se moleste, tiene la importancia que tiene, pero un millón de personas es el equivalente a un tercio de la ciudad de Madrid y poco más o menos la mitad de Barcelona".

Hace poco más de diez años, el lehendakari era del PSOE. Por ello, "deberíamos echarle una pensada a esto. Ahora son 54 de 75". Y una conclusión: "¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El voto joven y el papel de Bildu en Navarra y en Pamplona gracias a Sánchez. Solo había que escuchar anoche a Otegi. Voto joven y ojo a la clave Navarra en Bildu. Me parece fundamental".

El PNV empata a escaños con Bildu, pero podrá gobernar con el apoyo del PSE

El PNV ha ganado las elecciones en Euskadi al ser el partido más votado, aunque Bildu le ha empatado en escaños (27), y podrá reeditar su coalición de Gobierno con el PSE-EE, que ha conseguido 12 escaños en el Parlamento Vasco. Por detrás de estas tres formaciones se ha situado el PP, con 7 escaños, Sumar con 1 y Vox con otro. Podemos se queda sin representación en la cámara.

Con estos resultados, PNV y PSE-EE sumarían 39 escaños, uno por encima de la mayoría absoluta de la Cámara.