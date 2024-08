¿Por qué han detenido al fundador de Telegram en Francia si es ruso y la empresa tiene sede en Dubai?

El fundador y director general de la plataforma de mensajería Telegram, Pável Dúrov, ha sido detenido en Francia cuando bajaba de su jet privado en el aeropuerto de Le Bourget. La Justicia francesa entiende que Telegram es un aliado potencial para la comisión de delitos graves y ha comenzado una investigación preliminar contra el empresario ruso.

Pero, ¿qué es Telegram y cómo funciona?, ¿De qué delitos se acusa a Pável Dúrov? Mario Yáñez, consultor tecnológico en varias empresas como Kyndryl, explicaba esta semana en La Linterna que Telegram es una plataforma de mensajería instantánea y de llamadas a través de internet, similar a otras plataformas de mensajería avanzada como Whatsapp. “Es de origen ruso, desarrollada por el detenido Pável Dúrov, con la ayuda de su hermano y lleva funcionando desde 2013”.

Una app que se ha hecho muy popular en Rusia, los estados de la antigua URSS y en Ucrania. Desde 2022, tras la invasión de Ucrania, se ha convertido de hecho en una activa fuente de contenido sin filtrar por ambas partes sobre el avance de la guerra y la política.

Diferencia entre Telegram y Whatsapp

Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias con Whatsapp? Como apunta el experto en tecnología en COPE, aun siendo muy similares, podemos ver algunas de las diferencias con Whatsapp como que “permite enviar ficheros adjuntos de hasta 2GB de tamaño (podríamos enviar una película entera en un mensaje), crear grupos de hasta 200.000 miembros y sobre todo libre de escrutinio externo, es decir, menor control de los contenidos que circulan por la plataforma”. Además, existe un sistema de encriptado de los mensajes del que presume.

Así, y según las últimas cifras oficiales, Telegram tiene en la actualidad 800 millones de usuarios mientras que WhatsApp supera los 2.000 millones de usuarios. “Cabe destacar que muchos de estos usuarios usan ambas plataformas”, matiza Yáñez. WhatsApp es bastante más grande que Telegram en cuanto a usuarios se refiere, pero eso no implica que sea más segura o discreta para los usuarios. “Poco a poco han encontrado otras diferencias más funcionales: en general se usa WhatsApp para intercambiar mensajes con otros usuarios, mientras que Telegram suele utilizarse para acceder a canales de noticias, o grupos con una temática concreta”, asegura el consultor a Ángel Expósito.

Por qué han detenido al fundador de Telegram

El motivo de la detención de Dúrov es una orden de arresto relacionada con una investigación policial en curso. “Parece ser que las autoridades galas están estudiando la falta de moderadores en Telegram y cómo la plataforma permite que la app se use para cometer delitos, entre los que destacan: fraude, delitos contra menores, tráfico de drogas y blanqueo de capitales entre otros”, explica el colaborador de La Linterna, que asegura que “se acusaría a Dúrov de no haber adoptado las medidas necesarias para frenar estas actividades ilícitas y de su escasa colaboración con las autoridades”.

Peor, ¿realmente se usa esta red para esos fines? No hace mucho, Interpol emitió un comunicado donde solicitaba que se limitaran los sistemas de encriptación y privacidad de las plataformas digitales. Es decir, obligar a las empresas tecnológicas para responder a investigaciones policiales y proporcionar los datos de los presuntos delincuentes que utilizan sus servicios. Y que las empresas tecnológicas actúen proactivamente para identificar y eliminar actividades ilegales y perjudiciales en sus plataformas. Justo lo que no ha hecho este señor, presuntamente.

No obstante, como recuerda Yáñez, la compañía dirigida por Pável Dúrov incorporó en 2016 el cifrado de extremo a extremo de los mensajes, algo que le costó bastante tiempo más hacer a Whatsapp. “Además, no ha parado de innovar en esta materia con mensajes que se autodestruyen tras ser leídos una vez o que no se pueden reenviar, imposibilidad de hacer capturas de pantalla no autorizadas o la función de compartir contactos sin que en ellos aparezcan los números de teléfono”.

Todo esto, asegura, dificulta mucho el acceso a los datos por parte de los sistemas de ciberseguridad dejando prácticamente como único método de investigación el infiltrar agentes en los grupos (algo que ya se ha hecho, por ejemplo, para prevenir manifestaciones anti-sistema, escratches).

Así, la empresa Telegram está fuera de la UE, de hecho, tiene su sede en DUBAI, donde reside Pável Dúrov desde su autoexilio de Rusia en 2018. Pero Dúrov tiene doble nacionalidad: de Emiratos Árabes y Francesa, así que al aterrizar en Francia un ciudadano francés pues puede ser detenido sin mayor problema.

Respuesta internacional

Del otro lado del atlántico, el político republicano Robert F. Kennedy ha mostrado su preocupación en la red X (antigua Twitter) para reivindicar que "nunca ha sido tan urgente" proteger la libertad de expresión. Y para nota ha sido la reacción de Elon Musk, propietario de X: "Es 2030 en Europa y están ejecutando por darle 'Me gusta' a un meme". “Creo que se ha salido del tiesto, o del Tesla”, bromea Yáñez sobre Musk. EEs de muy mal gusto”.

La agencia Reuters asegura que se han convocado protestas ante las embajadas francesas en todo el mundo. Pero, ¿qué dice Rusia de esto? Por el momento, Moscú le defiende. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no ha tardado en garantizar que aclarará el arresto del empresario de origen ruso. También ha pedido a las ONG occidentales que exijan su liberación. Y el representante de Rusia ante organizaciones internacionales, Mikhail Ulyanov ha escrito en X: “Algunos ingenios – refiriéndose a Dúrov - todavía no comprenden que si desempeñan un papel más o menos visible en el espacio informativo internacional no es seguro para ellos visitar países que avanzan hacia sociedades mucho más totalitarias – refiriéndose a Francia".

“”Casi al nivel de Sánchez & Cía”, comenta Yáñez. “Entre la clase política rusa se acusa a Francia de actuar como una dictadura, por cierto, la misma crítica que se lanzó a Moscú en 2014 al tratar de vetar Telegram cuando Dúrov era Ruso de verdad. El mundo al revés, vamos”.