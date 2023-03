El hábito del día a día que, combinado con el virus del beso, puede provocar esclerosis múltiple en jóvenes

Hace dos años China lanzaba a la Luna la misión no tripulada CHANG-E. Esta misión trajo materiales de nuestro satélite. Hacía cuarenta años que no se volvía a la Luna y, ahora, tras meses y meses de trabajo, la investigación China ha hecho público un dato llamativo. En la Luna hay una reserva de 270 mil millones de toneladas de agua. Para que te hagas una idea, si juntamos todas las cuencas hidrográficas de España llenas, habría que multiplicarlas 5 mil veces para conseguir el agua que hay en la luna.



Héctor Socas, investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, lo explicaba en Mediodía COPE: “Es un descubrimiento muy interesante que no es sorprendente porque confirma una línea que venimos viendo en los últimos años. No es un depósito de agua líquida que podamos extraer, sino que está en la roca. Son moléculas de agua atrapadas en el mineral. Es una reserva que está por toda la superficie lunar”.



El divulgador científico, Jorge Alcalde, aclara en La Linterna de COPE que “esto es una deducción basada en muy poca cantidad que se ha extraído de la Luna. Analizando la cantidad de moléculas de agua que existen en esos pocos gramos de material, multiplicándolo por la cantidad de ese material que se cree que hay en la Luna, se llega a la conclusión de que, al mes, habría esos 270 mil millones de toneladas de agua escondidas en las rocas lunares”.

Jorge también responde a la gran pregunta. ¿Cómo pudo llegar esa agua allí?: “La Luna nació del impacto de un objeto contra la Tierra, lo que desgajó un trocito de la Tierra que se quedó circulando alrededor de nuestro planeta. Después de esto fue bombardeada por meteoritos y asteroides. Es posible que, a bordo de estos meteoritos, hubiese moléculas de oxígeno que quedaron atrapadas en pequeños cristales que se producen cuando hay una gran cantidad de calor. Posteriormente, con el viento solar llegarán moléculas de hidrógeno que impactaran sobre la roca, penetraran los cristales y depositaran hidrógeno donde hay oxígeno. Esta mezcla crea H2O por lo que esto podría haber hecho que las rocas de la Luna estén cargadas de cristales con moléculas de agua dentro”.

La gran pregunta que nos hacemos es si esa agua la podemos utilizar, si algún día beberemos agua de la Luna. ¿Qué cantidad de tierra lunar habría que procesar para conseguir un litro de agua?: “Muchísima, por lo que no es viable. Por cada tonelada de tierra de Luna se pueden extraer dos kilos de agua. Imagina la cantidad de roca que habría que procesar para que una colonia humana se pudiera establecer allí”, explica Alcalde.



Este descubrimiento supone un paso más en la nueva carrera espacial entre Estados Unidos, Rusia y China por instalar una estación habitada en la Luna. También se han descubierto grandes reservas de hielo que se encuentran en las zonas más sombrías de la Luna, en los cráteres que están en los polos donde jamás da el sol, “hay temperaturas bajísimas, por lo que es imposible que se derrita”. En estos lugares es donde se está pensando mandar misiones humanas a la Luna para tener acceso a cantidades suficientes de agua para generar energía: “Esta cantidad de hielo en los polos es muy interesante para la ciencia”.

Falta de sueño y esclerosis múltiple

Los menores de edad que duermen menos de siete horas, tienen un alto riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en el futuro son las conclusiones de un estudio con más de mil jóvenes del Instituto Karolinska, de Suecia.



¿Qué relación hay entre dormir poco y desarrollar una enfermedad como la esclerosis múltiple?: “Hay otros muchos motivos que pueden provocarla, pero la falta de sueño en las fases de desarrollo de nuestra vida hace que tengamos nuestro sistema inmunitario débil y esto podría conducir a enfermedades como la esclerosis múltiple”. Jorge destaca que, además, existe una relación entre esta enfermedad y el virus del beso: “El contagio de este virus unido a un déficit inmunitario producido por la falta de sueño es un círculo perfecto para que el riesgo de esclerosis sea mayor”.



No solo es dormir más de siete horas, sino que el sueño sea de calidad. El estudio apunta a las pantallas de móviles y ordenadores. ¿Cómo afectan a la calidad de sueño?: “Utilizar el móvil antes de dormir genera una misión de ondas cerebrales que producen dificultad para dormir. Rompemos el ciclo y por eso es malísimo”.



¿Es cierto que las siestas o dormir más en fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?: “Si estamos sin dormir permanentemente, por mucho que durmamos 15 horas el sábado y el domingo, los efectos ya están ahí”.