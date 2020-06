La Guía del Ahorrador de Banca March

Estos días la palabra “Recuperación” es clave en nuestro diccionario. Y también en la Guía del Ahorrador, las Soluciones de Banca March. Y hoy tenemos con nosotros a Juan Manuel Soto, Presidente Ejecutivo de March AM, gestora de fondos del Grupo Banca March. ¿Cuál crees que va a ser el papel del emprendimiento en la recuperación?

"Va a ser fundamental. Si recordamos lo que pasó en 2008, la creación de empresas sobre todo innovadoras fue clave para la recuperación y para salir de aquella crisis. Para emprender hacen falta tres cosas. Una idea y un plan de negocio ligado a ella, un equipo para ponerla en práctica esa idea y el plan de negocio y financiación, que puede ser capital, el emprendedor e inversores o bancaria. Es importante pensar que con lo que nos viene en términos de paro el, autoempleo va a ser una solución para muchas personas, y no es algo malo. Históricamente en España se emprende por necesidad o por oportunidad. Los datos te dicen que entre el 70 y el 80% de los casos es por una oportunidad de negocio, pero vamos a ver que se emprende más por necesidad y eso es algo bueno”.

Pero ¿no es cierto que la gran mayoría de los proyectos de nueva creación fracasan?

“Es cierto pero no es malo, fracasan entre el 80 y el 90% de los proyectos porque alguno de factor como idea plan de negocio o coordinación ha fallado. Pero aunque fracasen no es algo malo porque no podemos olvidar que por un lado se ha creado empleo y riqueza aunque haya sido de forma temporal. Es una forma de aprender para todos y además ha supuesto un elemento de motivación para todos los que han participado y en el caso de las personas que estaban en paro supone una fuente de ingresos y de dignidad”.

¿Qué medidas crees que podrían tener sentido para fomentar el emprendimiento?

“Primero educación, fomentar desde el colegio la cultura de emprender como hacen en otros países. Simplificar trámites burocrático y crear un programa ICO para estas empresas. Conceder beneficios a la creación de incubadoras por grandes empresas como la de BBVA que es Open Talent o la de Juan Roig que es Lanzadera Y por ejemplo a la hora de fomentar la inversión de capital privado, en vez de hablar siempre de impuestos sobre la riqueza, por qué no a estas empresas se les da deducciones en cuota invirtiendo en empresas que creen empleo neto como se ha hecho en el pasado”.