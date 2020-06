La Guía del Ahorrador de Banca March

Hoy ha comenzado la cumbre empresarial que, bajo el auspicio de la CEOE, reunirá, durante los próximos 10 días, a representantes empresariales para debatir sobre los retos que plantea la crisis de la covid-19. Un tema que nos interesa en la Guía del Ahorrador, las Soluciones de Banca March. Y nos acompaña de nuevo nuestro experto en ahorros Juan Manuel Soto, Presidente Ejecutivo de March Ásset Mánachment, gestora de I-I-C del Grupo Banca March. ¿Qué papel debería jugar el sector privado en el relanzamiento de la economía?

"Hablando de la cumbre de hoy, me quedo con cuatro ideas. Realismo, rapidez creación de riqueza y fomento del ahorro. Realismo, hay que llamar a las cosas por su nombre, los datos son los que son y será mejor si partimos de de lo que hay y de lo que queremos que haya. Rapidez, aquí competimos con otros países que no van a regalar nada. Cada uno va a defender lo suyo y nos jugamos todos mucho. En el corto plazo todos nuestros “socios” van a intentar quitarnos cuota de mercado en sectores como el turismo y en el medio y largo plazo vamos a pelear por ser destino de inversiones industriales y si no tenemos un plan diseñado y creíble nos vamos a quedar atrás. Hoy en Italia se han presentado 102 propuestas para ello. La tercera idea, la creación de riqueza. La riqueza va siempre ligada más al sector privado que al público. Vamos a tener dos fases. Una que ya estamos donde la clave a ser mantener los puestos de trabajo que sean posibles, y los ERTES jugando un papel fundamental y otra posterior que va a ser recuperar lo antes posible los empleos que se van a perder porque va a haber empresas y autónomos que no van a poder aguantar. Aquí vamos a necesitar dos cosas. Por un lado, atraer inversión extranjera que fue clave para salir de la crisis anterior en 2012. Esa inversión extranjera quiere seguridad jurídica y flexibilidad. Y por otro lado medidas eficientes para la inversión interna. Por último, no se ha hablado mucho pero hablamos de subir impuestos. Nos olvidamos de lo importante que es el ahorro. Tres reflexiones. Una, solo cuatro países de la OCDE aplican un patrimonio sobre la riqueza. Dos, la tributación en España sobre el ahorro, las rentas y ganancias de capital ya es superior a la media europea. Y tres, no parece prudente a día de hoy y tal como está la tesorería de la seguridad social y el envejecimiento de la población modificar la fiscalidad del ahorro a largo plazo vinculado a las pensiones".