Garrigues Walker: “En situaciones drámaticas tiene que haber consenso, en España no lo ha habido"

La última vez que hablamos con nuestro invitado de esta noche lo hicimos para hablar sobre la gran velocidad a la que se estaban produciendo los cambios en el mundo que nos ha tocado vivir. Conversamos sobre la aparente falta de estabilidad, de como un modelo nacido de la II guerra Mundial estaba desapareciendo y de la incertidumbre que nos rodeaba. Cuando tuvimos esa charla nos imaginábamos que lo que estamos viviendo ahora pudiera ocurrir. Es Antonio Garrigues Walker.

El abogado cree que lo peor de esta pandemia es que “está generando una pandemia económica y otra de convivencia sociológica, es inevitable, no puede haber una pandemia sanitaria que no genera efectos en la vida económica y social”. Sin embargo, no cree que esta situación nos vaya a cambiar como modelo de sociedad, ya que “el ser humano es muy resiliente y en cuanto pasa el fenómeno y la vida se normaliza, nosotros también lo hacemos. No creo que vaya a alterar la vida que estamos viviendo”.

Uno de los derivados de la pandemia en España ha sido la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Uno de los episodios más polémicos fue la pregunta del CIS de Tezanos y las declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil sobre la censura a las críticas hacia el Gobierno. En este sentido, ha sido tajante y ha señalado que “el derecho a la crítica está conectado con la calidad democrática, eliminarlo es un muy grave, no es un tema menor, es muy preocupante”. Sobre las famosas fake news, también ha querido apuntar que “el aceptrar que el 70% de lo que leemos es falso a me ofende. Las fake news y todos los mecanismos para lanzar bulos es un tema donde hay que ponerse serio porque no se puede alterar la convivencia”.

Otra de las cuestiones que ha marcado esta crisis es la falta de entendimiento entre los partidos políticos. Semanas atrás la re edición de unos nuevos Pactos de la Moncloa marcó la agenda electoral. Para Garrigues Walker “cada época tiene su capacidad de consenso, volver a soñar con unos nuevos Pactos de la Moncloa me parece una tontería”. Sin embargo, ha remarcado que “en situaciones dramáticas tiene que haber consenso y España es uno de los países donde no los hay, ahí es donde tenemos que insistir. No es que no tengan el derecho a disentir, que lo tienen, pero tienen la obligación de llegar a acuerdos”.