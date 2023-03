García de la Granja señala el país de América en el que la 'mochila austríaca' fue un éxito para las pensiones

La periodista económica y colaboradora de La Linterna, Pilar García de la Granja, explicaba este martes en COPE en qué consiste el sistema de la 'mochila austríaca' y si podría ser una solución al colapso de las pensiones en nuestro país. Además, la especialista señala concretamente el país donde se ha aplicado este ejemplo y ha sido un “rotundo éxito”.

Y es que el Congreso debate el jueves el texto de la reforma de las pensiones y el PP se niega a votar a favor. La base del nuevo sistema es la subida de las cotizaciones y la opción de elegir entre los últimos 25 años, como hasta ahora, o ampliar el período de cálculo a 29 excluyendo los dos años peores. Lo que más cuestiona la oposición es la sostenibilidad de la reforma, ¿cómo se va a compensar la subida del gasto público ante el aumento del número de pensionistas?





García De La Granja: “La oposición tiene razón”



Sobre la falta de acuerdo para la reforma de las pensiones, García de la Granja critica que “es una tragedia, porque siempre la reforma de las pensiones debería ser un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo y entre los dos partidos llamados a gobernar”. Eso sí, mantiene que los populares tienen razón en su respuesta a Moncloa:

GRAFCAN8128. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27/03/2023.- El PSOE de Canarias celebró este lunes una mesa de diálogo sobre el "Presente y futuro de las pensiones", con la participación del presidente de Canarias y secretario general del partido en las islas, Ángel Víctor Torres, y del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE/ Elvira Urquijo A.









“Es que el PP tiene razón en el fondo y en las formas. No son formas mandar tres excels, y en el fondo porque la sostenibilidad es muy fácil de subir para Escrivá: subir impuestos. Porque esto no es una reforma del sistema, es una reforma del sistema fiscal para mantener las pensiones, que se traduce en trabajar más años, cobrar menos y unas pensiones que no van a subir conforme a lo más que vas a estar pagando”, apunta.





Qué es la 'mochila austríaca' y dónde ha funcionado



Así, el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido recuperar este martes un audio del analista económico de Herrera en COPE, Marc Vidal, en el que plantea una solución “híbrida” para el sistema de pensiones en español. “Habría que separar dos espacios demográficos, los pensionistas anteriores a 2040 y los siguientes. Los primeros seguirían con el modelo actual y los segundos con un modelo alternativo basado en la creación de una cuenta individual en la que cada trabajador acumula aportes a lo largo de su carrera laboral”, explica

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

García de lña Granja, por su parte, explica que se trata de lo que se conoce como la 'mochila austríaca: “Es una especie de mochila austríaca, tendría que explicar Marc por qué a partir de 2040 y no ya”. Pero, ¿en qué consiste este sistema? ¿En qué país de América ha llegado a funcionar? Descúbrelo en el siguiente audio.

Audio









Así, la colaboradora de La Linterna matiza que, lo que dice Marc Vidal, “es hacer un sistema híbrido en el que los que ya llevan X años en este sistema solidario se mantengan así y otros empiecen a cotizar para sí mismos. El sistema austríaco va un paso más allá y dice que, incluso en el caso de despedirte, tú con tu mochila puedes decidir si inviertes tu dinero en un negocio”, concluye.