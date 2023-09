El futuro económico de Marruecos: "Cuando el turismo está al alza, tiende a recuperarse a medio plazo"

Medi es guía turístico en la región de Marrakech, en la falda del Atlas, que es su especialidad. Concretamente desde un pueblo que se llama Amizmiz, en las altas montañas, donde ha sido el terremoto más fuerte: “Gracias a Dios que aquí hay muchas ayudas, mucha gente de Marruecos manda muchas ayudas pero, como ves, las cosas están horrible, la gente está viviendo en las jaimas”, explica el guía turístico.

Concretamente, sobre la zona de Amizmiz y la parte del norte del Atlas explica el guía a Ángel Expósito que “viven más de la agricultura, no del turismo”. “Gracias a Dios la zona turística no está tan afectadas”, apunta.

Todo afecta. Desde la antigüedad de los edificios hasta la técnica de construcción. “Marrakech es una ciudad que se construye a final del siglo IX, y hay unas casas construidas desde el siglo XIV. El problema es que la gente hace una técnica para construir casas basadas en colocar madera, dentro piedra, agua y tierra. Después se saca la madera, por eso las casas no son tan fuertes. La técnica en sí es fuerte, pero no tanto como para un terremoto”, explica.

Así, reconoce que “los viejos del lugar no recuerdan algo así, jamás”. “Pienso que económicamente se recuperará, pero no sabemos nada del futuro”, apunta.

El futuro económico de Marruecos



Al margen de Medi, Gonzalo Escribano, economista y experto en el desarrollo de los países del norte de África, analizaba este lunes en COPE cuál puede ser el horizonte económico del país. “Había muchas esperanzas de tener muy buen año turístico, y se espera que en los próximos meses o semanas haya una bajada de turistas”.

No obstante, Escribano, recuerda que “las estructuras hoteleras no han sido afectadas, no se lamentan víctimas de extranjeros, en otros ejemplos como Tailandia se ha visto que, cuando el turismo está en una tendencia al alza, tiende a recuperarse a medio plazo”.

El drama de Jamal



Por su parte, este lunes hemos conocido la historia de Jamal y toda su familia están acampando en un descampado. Duermen dentro del coche y pasan en tiempo en una tienda de campaña que han construido con manteles y palos. “La catástrofe no ha sido normal, ha sido terrible, ha habido muchas muertes”, así describía Jamal cómo se vivió la noche del viernes al sábado.

La familia de Jamal está compuesta de seis miembros, incluyendo a su madre y su tío. Todos se encuentran viviendo en este lugar: “Nuestra casa ha sufrido daños, hay peligro por si se derrumba porque hay réplicas”, relata con miedo, aunque están recibiendo ayuda de algunas personas que les ofrecen productos de primera necesidad.

“Veo el futuro mal porque muchas personas han perdido sus casas. Aquí las vemos, están destrozadas”, lamenta Jamal. “Nos vamos a tener que quedar aquí, todos hemos tenido mucho miedo, hemos enfermado y tenemos miedo de que vuelva a suceder”.