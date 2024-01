Amelia, Ángeles y Pepe son los tres hermanos de entre 70 y 80 años que, desgraciadamente, han sido protagonistas durante estos últimos días. Sus cuerpos fueron encontrados el pasado jueves con signos de violencia quemados, apilados y con restos de sangre en su vivienda de la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Todo apuntaba a un ajuste de cuentas por una deuda que podría tener la familia. Se sabía en el pueblo que tanto Amelia como Ángeles, mantenían, según ellas mismas decían, un romance con dos militares estadounidenses destinados en Afganistán, a quienes enviaron miles de euros hasta acabar en la ruina. Eso las llevó a pedir dinero prestado a sus allegados, a sus vecinos y a todo aquel que quisiera ayudarles. Entre ellos a un pakistaní que fue su inquilino durante varios meses.

Hoy, el principal sospechoso ha sido detenido tras entregarse en un cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Arganda del Rey. Se trata de Dilawar Hussain, un pakistaní de 43 años, apodado 'El Negro de Morata'. Le llegó a prestar 60 mil euros a las hermanas que no fueron devueltos. Por la agresión a una de ellas fue condenado a prisión, de la que salió el pasado mes de septiembre.

Cruz Morcillo revela qué ha dicho el pakistaní a la Guardia Civil sobre la deuda de Morata de Tajuña





“Estuve un rato mirando tu página y tu foto. Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Me gustaría que me agregaras como amigo”, así es como Edward, un falso militar estadounidense, intentaba tener una conversación con Amelia, la hermana más joven. En poco tiempo, este hombre empezó una relación virtual con la septuagenaria y, en paralelo, su hermana también inició la misma amistad con otro amigo suyo. Las conversaciones empezaron a ser casi diarias y, a los pocos meses, Edward, les dijo a ambas que su compañero había muerto y que, para cobrar una herencia que disfrutarían juntos, necesitaba que le enviasen dinero de manera periódica. Se calcula que enviaron hasta 400 mil euros a los dos estafadores. Al poco tiempo quedaron arruinadas. Es lo que se conoce como estafa amorosa.

La 'estafa del amor': ¿Cómo actúan estas redes?

Para contar realmente cómo es una estafa de este tipo, lo mejor es saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera que los ciberestafadores tienen de actuar. La Linterna ha hablado con David, una de las víctimas de este tipo de engaños. Su nombre es ficticio para poder proteger su identidad. Llegó a perder más de cien mil euros por culpa de esta estafa del amor.

Pregunta: ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste con el estafador?

Respuesta: “Fue a través de una aplicación de citas. Al principio empiezas a hablar con normalidad, no parecía alguien extraño. En mi caso hablábamos en inglés y juega con esos sentimientos que te vas creando al principio de ilusión para que vayas hablando con él y haya un contacto fluido”.

P.: ¿Qué tipo de mensajes o conversaciones teníais? ¿Sabía perfectamente lo que decirte en cada momento?

R.: “Una vez que acabó todo, llegué a la conclusión de que era una red de hackers o algo así, pero muy bien preparados para saber embaucarte psicológicamente y, en el momento en el que te eches para atrás, te hagan sentir mal”.

P.: ¿Cuándo fue el primer momento en el que te pedía dinero y cuál fue el motivo?

R.: “Era por problemas de inmigración, estaba intentando regresar a España. Me decía que tenía problemas para validar su pasaporte. Yo, como desconfiaba, hice un contrato de préstamo, porque me pidió 400 euros, y me devolvió el contrato firmado con una dirección cercana a la que yo vivía. Siempre me decía que le habían pasado cosas muy terribles”.

"Hay que cortar la comunicación y no tener piedad"



P.: ¿Cómo finaliza esta historia?

R.: “Hasta llegar a perder tanto dinero, hubo otras personas que me pedían dinero. Me hablaba un agente de inmigración, o un doctor (si estaba enfermo y necesitaba dinero)... Me llegó a enviar un carné de médico, por lo que lo veías como algo veraz. Llegué a un punto en el que me di cuenta de que se trataba de una suplantación de identidad de un 'celebrity' que hacía viajes por el mundo y me enviaba sus fotos. Aquí ya me di cuenta de todo. Necesitas una evidencia”.

P.: ¿Qué consecuencias, sobre todo psicológicas, te ha dejado este timo?

R.: “Tienes mucha culpa, no sabes cómo has podido ser tan descuidado de caer en esto y tan ingenuo siendo una persona trabajadora y responsable. Te lo preguntas todo el tiempo”.

P.: ¿Qué aconsejarías a los que nos están escuchando ahora mismo para no caer en esa trampa?

R.: “Que no tenga piedad, porque ellos te cuentan una historia tremenda para que les envíes dinero. Hay que cortar comunicación y no tener piedad porque ellos no lo tienen contigo”.

De las más de 6.000 investigaciones abiertas por ciberdelitos de todo tipo en 2016, ya hay cerca de 25.000 casos en 2022. De ellos, el grueso, son estafas. Este engaño del amor es más común de lo que se piensa y los mensajes que lanzan los ciberestafadores a través de las redes sociales podrían llegarte en cualquier momento.