El ex fiscal Stampa acusa a Dolores Delgado "aprovecharse" de una campaña de manipulación contra él

El ex fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa presenta en La Litnerna su libro 'El Complot', un volumen en el que cuenta su verdad sobre lo que vivió en los meses anteriores y posteriores a ser apartado como fiscal del Caso Villarejo. "La razón es para obtener paz interior y dejar de ser encubridor de un cúmulo de ilegalidades que padecí como funcionario que les pueden pasar también a cualquier ciudadano", explica a Expósito. "Durante mucho tiempo tuve que guardar silencio, a mí no me conocía nadie y cuando empezaron a conocerme fue como un corrupto", lamenta.

Según explica en COPE Stampa, Villarejo era "el centro de una investigación penal" que luego se llevó a través de una querella a la Audiencia Nacional y que "una de las técnicas de Villarejo era la manipulación informativa, contaminar a los rivales de los clientes y mancharles, obteniendo debilidades o inventándolas".

En lo que a él respecta, anularle "sólo dependía de la entonces fiscal general del Estados que era Dolores Delgado", que se sirvió, según explica, de esas "maniobras de intoxicación que organizaron". "Crearon una fantasía por la que los fiscales anticorrupción divulgábamos secretos de sumario a un partido concreto, con una invención de que yo lo hacía con una abogada. Una de las que se aprovechó de ello es Dolores Delgado".