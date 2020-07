Fernández-Campa: "Si alguien no se inscribe de forma consciente, es sancionable y un peligro público"

El gerente del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), Antonio Fernández – Campa, ha sido entrevistado en La Linterna para analizar las mediadas que ha implementado la Comunidad Autónoma gallega contra el coronavirus, y la situación en la que se encuentran los jugadores del Fuenlabrada contagiados.

Lo primero que ha destacado ha sido la página web Coronavirus.sergas, en la que “los ciudadanos gallegos y cualquier persona que se desplace al territorio pueden consultar todas las nromas y medidas adoptadas”.

También ha querido recordar que los visitantes deben “rellenar un formulario de entrada y salida”. ”Para entrar, y también las personas que salgan, deben rellenar un formulario que se puede encontrar en esta web. A través de los códigos QR de cualquier establecimiento se puede acceder a esta página web”, aclara.

En cuanto a una posible penalización si no se cumple con ese formulario, Fernández – Campa ha destacado que no inscribirse “puede generar sanción”. “Puede ocurrir que alguien no se inscriba. También hay que ver la situación, si alguien lo hace de forma consciente podría generar una sanción. Es un peligro para la salud pública y puede generar un brote”, explica.

En relación a los jugadores del Fuenlabrada que se encuentran en aislamiento. “El chico que entró al hospital ya ha salido. Están en una situación clínica buena. Lo que pasa que tiene que pasar un tiempo de aislamiento, tanto ellos como quien les acompaña. Se pensó en que las personas que fuesen contacto directo podrían haber sido trasladados a sus domicilio, pero al ser muchos, se ha optado por continuar en esta situación y que acabasen su ciclo en la comunidad autónoma”, indica.

También se le ha preguntado si ese viaje fue un atentado contra la salud pública. “No es normal que una persona que está esperando un prueba diagnostica viaje de un lugar a otro. En el hotel se tomaron todas las mediadas necesarias, no ha dio más allá y creo que la situación esta bien controlada. Hay que pensar que el riesgo existe y que cualquier medida es fundamental hasta que exista una vacuna”, finaliza.