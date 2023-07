Félix Maradiaga avisa al mundo desde La Linterna: “La dictadura de Ortega no es solo un problema de Nicaragua"

Nicaragua vive bajo una de las dictaduras más crueles del mundo. La protagonizan Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Ortega llego al poder en 2007 y desde ese momento empezaron a verse movimientos que limitaban las libertades, pero todo se recrudeció a partir de las protestas de 2018.

Las manifestaciones por una reforma de las pensiones provocaron una represión brutal pro parte de la dictadura, con 650 muertos. Además, comenzó la persecución a la Iglesia que alzaba su voz en defensa del pueblo. Siguió con la persecución a la oposición y candidatos presidenciales fueron encarcelados sin motivo. Todo esto en la víspera de las elecciones falsas que encumbraron, de nuevo, al régimen de los Ortega.

Félix Maradiaga en La Linterna de COPE

Félix Maradiaga, político nicaragüense yex candidato presidencial, fue detenido en 2021 antes de las elecciones y no pudo presentarse a esos comicios. Le encarcelaron en El Chipote, una de las peores cárceles del mundo, durante más de 600 días. Dos años completamente aislado hasta que el 9 de febrero del 2023 saltaba la noticia: el régimen de los Ortega desterraba a 222 presos políticos. Félix fue uno de ellos.

EFE/ Leila Kassidi





Ángel Expósito ha entrevistado en La Linterna a Félix Maradiaga quien aseguraba, nada más comenzar, que se encuentra “fuerte, sanando y más convencido que nunca, que el camino que muchos nicaragüenses escogimos es el camino correcto”. Asegura que “no quedaba otro camino más que enfrentarse a la dictadura a pesar del coste personal que eso implicaba”.

"Esto no es un problema solo de Nicaragua"

El mensaje de Maradiaga al resto del mundo, y en nombre del pueblo nicaragüense, es claro: “Que no nos olviden y que sepan que lo que está pasando en Nicaragua es un reto moral al mundo. ¿Es aceptable que en una sociedad, aparentemente moderna, se viole, se asesine, se cierren iglesias, se arreste a una mujer por cantar en el coro de una iglesia, se encarcele a periodistas independientes por fotografiar la Semana Santa, se expulse a misiones humanitarias...? Esto no es un problema solo de Nicaragua”. Félix se cuestiona que, si no se puede detener a un Daniel Ortega en Nicaragua -que es el segundo país más pobre de América latina-, “qué se puede esperar de la Comunidad Internacional frente a Putin en Rusia o a una China que avanza despiadadamente. Los que apoyan a Ortega, definitivamente, están del lado incorrecto de la historia”, afirma. “Hay líneas rojas en la sociedad y Ortega se ha convertido en esa línea de igual manera que Putin lo es en Europa”.

Félix Maradiaga ha recordado cómo fueron sus días en prisión: “Las primeras horas son terribles. Yo estuve aislado completamente los primeros 75 días y después tenía, por lo menos, a un compañero de celda”. Aunque para muchos el tener a alguien con quien conversar te hace más soportable la soledad, para Félix Dios tuvo un papel fundamental: “Aferrarse a una idea superior, a mi fe y al deseo de salir de ahí vivo para abrazar a mi esposa y a mi hija”. Tras 600 días encarcelado, Félix Maradiaga pudo abrazar a su hija de nuevo: “La última vez que la abracé tenía cinco años y me la encontré como una niña de nueve. Fue mágico”.

EFE/ Octavio Guzmán /ARCHIVO





El mensaje del político nicaragüense es de fortaleza y lucha: “Todos sabemos que no hay salida fácil para la dictadura, pero la batalla de la esperanza no se puede perder. Esta batalla no la podemos perder”. La solución para Maradiaga, no solo pasa por conseguir elecciones libres, también es muy necesaria la presión internacional con sanciones.