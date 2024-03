El fármaco que podría bloquear el miedo en tu cerebro para siempre: así funciona y estos son sus efectos

Todos sentimos miedo, porque, queramos o no, es uno de los sentimientos más comunes y extendidos. Miedo a perder el trabajo, miedo a lo que pueda pasar a nuestra familia, miedo a cuando nos encontramos ante un peligro físico… Los episodios de estrés agudo pueden inducir al miedo y si no se controlan desencadena miedo generalizado que puede convertirse en trastornos mentales como estrés postraumático.

Son casi infinitos los escenarios en los que podemos llegar a sentir temor. A veces los motivos son reales y otras no, y es que no se trata nada más que de química en nuestro cerebro.

Tanto, que un grupo de investigadores de la Universidad de California ha hecho público un estudio en el que se muestra qué pasa en el cerebro para que se produzca esa angustia. El desencadenante son una serie de cambios en la bioquímica cerebral.

Es lo que le preguntamos en La Linterna a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que explicaba que "el miedo tiene una fuerte raíz en nuestro cerebro. Cuando reaccionamos ante cosas que no son amenazas, es cuando es patológico".

¿Tiene tratamiento el miedo? La respuesta de la ciencia

Pero, ¿puede tener tratamiento el miedo? Es a lo que nos responde Alberto Villarejo, jefe de neurología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. "Según las redes implicadas, es como se modifica la conducta, no solo es cambio de uno de los neurotransmisores. Esto no se puede medir en sangre, por ejemplo, la importancia de este estudio es que es de los primeros que dan idea de cómo se podrían modificar los neurotransmisores en la región del cerebro del miedo y la amenaza" explicaba.

Es decir, con este estudio, que aún no se ha probado en humanos, podría desarrollarse un pionero tratamiento para tratar en tu cerebro el miedo y bloquearlo. Y es que la gente que siente miedo irracional, suele ser porque una parte de su cerebro no "razona" para ver que la situación de la que huye es algo que no presenta una amenaza.

Por eso, este estudio es tan revelador, porque podría, a través de un fármaco, bloquear esa parte. "Viene a refrendar que administrando fármacos en este momento se bloquearía la respuesta y evitar la aparición del miedo, planteando el tratamiento agudo, son hipótesis que habría que presentar en humanos" explicaba.

El problema de bloquear la respuesta al miedo

Si bien todavía queda mucho por investigar, ya que solo se ha probado en animales como ratones, este estudio podría permitirnos tener un fármaco que nos bloquee ese miedo. Sin embargo, esto no es suficiente, porque podría tener efectos contraproducentes.

Y es que, al no estar todavía investigados los neurotransmisores a los que afectaría, podría modificarte otras tantas emociones. "Hay neurotransmisores que en función del balance y las conexiones sinápticas, según cómo se modifiquen están implicadas en muchos procesos, a veces no se puede modificar solo una, con un psicofármaco al tratar una región es difícil que no se altere alguna otra" sentenciaba el doctor experto en neurología.