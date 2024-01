El factor que puede hacer que Biden pierda la reelección contra Trump: "No lo veo en la prensa española"

Esta semana la noticia de la retirada de Ron DeSantis de la carrera de las primarias republicanas de Estados Unidos ha caído como una bomba en las previsiones para quién será el oponente de Biden para la Casa Blanca. Más aún si tenemos en cuenta la dureza con la que se ha mostrado DeSantis en los últimos meses contra el gran favorito, el ex presidente Donald Trump.

Una noticia que analizaba este lunes en La Linterna José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, que explicaba a Expósito que no todo está decidido. “Yo siempre he pensado que hay rival y lo sigo pensando, hasta el súper martes hay partido”, asegura en los micrófonos de COPE. En cualquier caso, Gurpregui advierte de que “estas elecciones van a estar viciadas, porque en New Hampshire van a estar llamados a votar con anticipación, y muchos votos irán para Ron DeSantis”.





Los motivos de la retirada de DeSantis

El experto explica a Expósito que los motivos de la retirada de DeSantis radican en que en Iowa invirtió mucho dinero y no le ha dado resultados, “y las perspectivas en New Hampshire tampoco eran buenas”. “Yo tengo, no sé si ilusión o esperanza, pero hasta el súper martes hay partido”, insiste.









En cualquier caso, lo que sí que ve improbable es que el Supremo evite que Trump pueda presentarse de nuevo. “Posibilidad hay pero lo veo muy remoto, Trump ha nombrado a tres de los jueces del Supremo, no hay una mayoría apabullante”, recuerda. “También puede ser que la convención de los republicanos decida que, estando 8mputado en temas judiciales, decida no presentarlo. Pero son futuribles con difícil materialización”. Además, Gurpegui duda que “haya una sentencia en firme hasta después de noviembre que son las elecciones”.





El factor que puede hacer perder a Biden

Pero ha habido un último tema que ha querido abordar el director del Instituto Franklin, y ha sido las posibilidades reales de Biden contra Trump y el factor que puede resultar determinante. “La apuesta demócrata fue a que, si Biden ya ha vencido a Trump una vez, puede hacerlo de nuevo”, recuerda Gurpegui, que señala una variable clave.









“Falta tiempo, pero hay un factor que no estoy viendo en la prensa española que es Israel”, subraya. “No me refiero al votante judío, si no al votante árabe norteamericano que, aunque no son muchos, sí que son un grupo más o menos importantes en los swing states (estados bisagra) que pueden hacer que los votos vayan a un lado o para otro”. Así, para Gurpegui, si el tema de la guerra de Israel les hace quedarse en casa, “Biden puede tener difícil la reelección”.