Expósito desvela las consecuencias que tuvo para su padre trabajar toda la vida en un bar de fumadores

Este viernes era el día clave para el Plan Antitabaco que pretende sacar adelante el Ministerio de Sanidad. A pesar de las reticencias de muchas comunidades, la propuesta final de Mónica García es la de no imponer medidas obligatorias, sino crear un paragüas de acciones y que sea cada gobierno autonómico la que decida si se suma o no al plan, o a una parte de él.

Sin embargo, su intención es convertirlo en obligatorio, convertirlo en ley. Pero para eso todavía tiene que pasar por el Parlamento. Pero, ¿qué contempla este plan? Las medidas más importantes son las de ampliar los espacios libres de humo. Se hablaba de prohibir fumar en las terrazas, en las playas o en los coches privados (si viajaban embarazadas o niños). Sin embargo, este último punto se ha eliminado.

Aun así, ¿por qué hay tantas comunidades en contra de un plan que, a priori, parece positivo? ¿Cómo afecta la medida a los estancos? ¿Y a los fumadores?





El padre de Expósito y un bar de fumadores



El doctor Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional de Prevención contra el tabaquismo, aclaraba este viernes al director de La Linterna, Ángel Expósito, que el consumo de tabaco en España “tiene cifras de epidemia”: “son más de 50.000 personas mueren cada año y la relación con enfermedades cardiopulmonares y cánceres es más que evidente”, explicaba. Así, califica las medidas antitabaco de Sanidad como “lógicas y con evidencia científica”.

Y es que ha querido hacer hincapié en el efecto que puede tener el humo en la terraza de un bar o un restaurante: “No es que moleste, es que está calculado que el humo, que el ambiente que hay alrededor de las mesas de una terraza es de entre 2 y 8 veces superior al límite estándar que no sería tóxico, por lo que estamos provocando que el que está al lado sea fumador pasivo”. Así, para el doctor Pascual, es clave prohibir “taxativamente” que se fume en las terrazas, también para proteger a los trabajadores del local.

En ese momento, el propio director del programa, Ángel Expósito, ha querido recordar que su padre, precisamente, regentó un bar en Madrid durante toda su vida y desvela las consecuencias que sufrió por tener una clientela fumadora. “Me estoy acordando de mi padre, que en paz descanse, toda la vida trabajando detrás de una barra cuando se fumaba como carreteros”, comenta. “Imagínese lo que respiró y como tenía al final las venas y absolutamente todo”.

Así, el doctor no sólo ha puesto el foco no sólo en las terrazas, también en fumar en el coche. “Cuando entras huele mal, pero hay otra condición”, explica. Y es que, si hay una persona conduciendo y fumando tiene un elemento distractorio y, si encima estás fumando hay gente en el coche, es lo de las terrazas multiplicado por 100. Incluso señala el médico por qué no dejaría a un familiar subirse siquiera al coche de un fumador, aunque este no esté fumando. “En espacios cerrados restos tóxicos del cigarrillo quedan impregnados en la carrocería del coche, están ahí y yo no subiría a un familiar mío a respirar en un espacio cerrado, aunque se esté fumando en ese momento”, concluye.





El futuro de los estancos



Pero en todas estas medidas hay una pata en la que no todo el mundo se fija: ¿qué pasará con los estancos? Miguel Ángel Martínez, presidente de la Unión de Asociaciones Estanqueras de España, explica en La Linterna que, hoy por hoy, no pueden vivir sin tabaco. “Estamos todos de acuerdo en que el tabaco o los vapers son malos para el cuerpo”, matiza, pero reconoce Martínez que le gustaría que se dedicase “más dinero a educar, explicar que ese producto legal, del que Hacienda recauda una cantidad inmensa de dinero, que las futuras generaciones consuman menos tabaco”.

Reconoce así que una eventual ley antitabaco basada en las medidas propuestas este viernes supondrían una caída en las ventas de cigarros y vapers. “Puede ser posible, pero no sólo tocarías a los estancos, también a la hostelería y al turismo”.