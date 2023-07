Expósito responde a la defensa de Sánchez de la ley 'Sólo sí es sí', frente a Ana Rosa: "Con dos datos"

El videoblog de hoy va a ser muy cortito. Son dos datos: 1.155 y 117. El primero es el número de violadores o agresores sexuales beneficiados por la 'Ley del Sólo Sí es Sí', y 117 excarcelados violadores o agresores sexuales por la 'Ley del Sólo Sí es Sí'. Y Pedro Sánchez dijo a Ana Rosa que era una “ley magnífica”. Por estas cosas, por los 1.155 galardonados y los 117 cerdos sueltos, quizás en tu parque, en tu portal o en tu escalera, también se vota el 23 de julio.





Sánchez en Telecinco



Además, el director del programa de COPE se refería a estos últimos capítulos de campaña electoral en su monólogo de este pasado martes en La Linterna: “Y no ha empezado la campaña electoral oficialmente. Entre el calor, las ocurrencias, Pedro Sánchez hasta en la sopa y los pactos, pre pactos y post pactos de las pasadas elecciones autonómicas. ¡Madre mía! Qué sopor.



¿Sabes? tengo la impresión (otra vez) de que políticos y periodistas, periodistas y políticos nos retroalimentamos hasta la extenuación. Y se nos olvida que la inmensa mayoría ya tiene decidido el voto. Y que salvo hecatombe, esa intención de voto no va a cambiar.



Pedro Sánchez con Ana Rosa Quintana en Telecinco: El problema de Sánchez es que él, los socios y todo el mundo sabe que si le da la suma no le basta con Yolanda Díaz. Sánchez necesitará a la motomami, a Junqueras y Rufián, a los que queden de Puigdemont, a Otegui y al PNV. ¿Qué puede salir mal?



Núñez Feijóo ha presentado su programa electoral mirando al centro: Yo creo que cunde la sensación de que Feijóo es, in pectore, presidente del Gobierno y me da a mi que esa impresión no tiene por qué ser buena. Y Santiago Abascal: El pacto se presenta evidente. La duda es si será a lo Ayuso (antes de la mayoría absoluta), a lo Mañueco, a la extremeña o a la balear. Y me queda Yolanda Díaz. Lo peor no es la sandez de los 20.000 euros al cumplir 18 años, lo peor es que lo justifica a sabiendas de que es una estupidez.