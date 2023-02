Expósito se parte de risa al escuchar una accidentada entrevista de 1986 en COPE a un ministro: "¡Qué bueno!"

"¿A que no sabes desde dónde te llamo?", esto es lo que le dijo el inventor del móvil a su empresa rival cuando realizó la primera llamada telefónica desde este dispositivo inalámbrico. El jefe de la División de Sistemas de Comunicaciones de Motorola demostraba de esta forma que eran los primeros en crearlo y por ello ha recibido un homenaje en el Mobile World Congress de Barcelona con 94 años.

Ángel Expósito, junto a Jon Uriarte, ha hecho un repaso en 'La Linterna' de COPE sobre llamadas telefónicas un tanto surrealistas. El doctor Esteban Pérez Almeida tenía un momento confuso en pleno directo con una oyente: "Ahora nos vamos a Alicante. Antonia, muy buenas" – "Hola, buenas tardes. ¿Cuelgo el teléfono?" - "Sí, por favor", respondía el doctor cuando lo que quería decir es que apagara la radio para que no hubiera interferencias. "¿Ha colgado el teléfono? Antonia, muy buenas... era el receptor. Bien, pues nada. Bueno, vamos a retomar la llamada con Antonia".

El periodista Manuel Antonio Rico tuvo una entrevista fallida, el sábado 26 de abril de 1986 mientras presentaba el programa ‘Primera Hora’ en COPE,cuando su productor llamó a alguien que, supuestamente, se llamaba igual que el invitado con el que quería hablar, o que hubo un problema de documentación, y quedó para la historia un divertido momento en antena: "¿Señor Sánchez Muriac?" - "Sí, dígame" – "Buenos días, ¿cuáles son los alimentos que la Dirección General y el Gobierno ha decidido dejar de importar desde países del este?" - "Bueno, no es que esté muy al tanto, pero creo que son, sobre todo, hortalizas, frutas..." - "Vamos a ver, es usted el director general de Salud (del Gobierno de España)" – "No, no, no" - "¿Qué ha pasado aquí? Nosotros creíamos estar al habla con el director general. ¿Usted se apellida Sánchez Muriac?" - "Sí" – "Bueno, pues es la opinión de un ciudadano normal la que hemos podido emitir. ¿Cuál es su profesión?" - "Soy músico". Ángel Expósito no podía contener las carcajadas ante la salida de este ciudadano aleatorio que recibió la llamada de Manuel Antonio Rico: "Es maravilloso. ¡Qué bueno!".

Otro de los divertidos momentos durante la sección ha sido el momento en el que Uriarte ha recordado una confusa llamada entre un técnico de electrodomésticos y su clienta, que no esperaba la llamada del hombre: "¿Hola?" - "Hola, buenos días. ¿Le vendría bien que me pasase por allí ahora", responde el fontanero - "¿Sabes cómo soy, verdad?", contesta la mujer – "Pues no sé mi alma, no tengo ni idea" – "Yo soy muy sexy, muy atractiva, muy guapa. Soy una madurita de 43 años, rubia" - "¿Esto es la calle Arenal?" - "Claro, la calle Arenal. Sí, soy yo, cariño" – "Vamos por otro lado, yo soy el técnico de la lavadora" - "¡Ah! Usted es el técnico de la lavadora... ¿Cuándo va a venir usted por aquí?", preguntaba apurada la mujer – "En veinte minutos... pensaba que me había equivocado de teléfono". Dale al PLAY para escuchar todas las llamadas surrealistas que han repasado Ángel Expósito y Jon Uriarte.