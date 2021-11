Expósito habla con los pequeños comerciantes: "Queríamos contratar. Ahora no podemos"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, se ha desplazado hasta el centro de Madrid para conocer el estado en el que se encuentran los pequeños comercios de la zona. Muchos de ellos, comercios "de toda la vida", gestionados por autónomos que con los incesantes incrementos intentan no trasladar las subida de precios de las materias primas a los consumidores.

Las peluquerías lamentan la subida del precio de la luz

Frente a la peluquería Jean Paul Lazfer, Expósito ha podido hablar con Pablo, quien lleva 25 años en el barrio y por su local han pasado hasta tres generaciones y solo pide seguir pudiendo acoger a otras nuevas. Pablo ha contado que antes de la pandemia eran siente empleados, "ahora somos tres", ha señalado. "El presidente del Gobierno dijo que éramos esenciales y al día siguiente nos quitó como servicio esencial, porque tendría que habernos bajado el IVA del 21 por ciento al 13 por ciento. Nos acostamos una noche teniendo un 13 por ciento y al día siguiente con un 21", ha explicado el autónomo.

Ángel Expósito ha querido saber si Pablo tenía en mente contratar a alguien. La respuesta, sin embargo, no deja indiferente a nadie y refleja perfectamente la complicada situación que viven los pequeños comercios: "Llevamos unos meses pensado en que está repuntando la clientela, se está quintando el miedo a salir. Las medas son inmensas y nunca ha habido ningún contagio. El meter otra persona al trabajo era interesante porque estábamos viendo un aumento de volumen de clientes, pero con las subidas de los autónomos, del Salario Mínimo Interprofesional, la subida de lo seguros sociales, de la luz, la no bajada del IVA, no podemos", ha explicado Pablo. Ha confesado, además, que todavía están esperando a que lleguen las ayudas prometidas por el Gobierno. No obstante, tal y como ha contado, "no conozco a nadie que nos hayan dicho que han recibido la ayuda.

El autónomo ha explicado que los pequeños comercios hacen "un sobreesfuerzo". En este sentido, se ha referido explícitamente a la "ampliación de horarios, no comemos, hacemos filigranas".

En último lugar, y uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando el país, es precisamente el aumento del precio de la luz. Algo que, como todos, ellos también han podido observar en la factura. "Nosotros hemos observado una subida mensual de luz de sesenta euros. Multiplicado por doce meses es el sueldo de un trabajador. Tenemos termos eléctricos, secadores de 2200 vatios..."

Por último, se ha referido a los proveedores. Pablo nos ha explicado que el precio de muchos productos ha subido considerablemente: “Los proveedores se portaron muy bien conmigo durante la pandemia porque nos suspendieron los pagos de los vencimientos pendientes. Ahora hemos notado una subida de entre un diez o un veinte por ciento en muchos productos”.

El vino consigue su pequeño espacio en Madrid





El director de 'La Linterna' también ha podido hablar con José Tomas, propietario de una vinoteca en la calle de Jorge Juan, en la zona de Goya y muy cerca del antiguo Palacio de los Deportes. José Tomás es el propietario de “la vinoteca de brindis”, una tienda en la que vende vinos, cavas, ginebras, cervezas... Nos ha contado como ha subido el precio de absolutamente todo: “Es una barbaridad y además es incesante. Los proveedores se ven obligados a subirte los precios y por ende algún día tendremos que hacerlo nosotros. De momento estamos aguantando. La carne ha subido mucho, el vino está aguantando, pero la materia prima de la alimentación es terrible”.

El futuro para José Tomás y para su tienda de vino es una incógnita: “Hay marcas que ya no están en el mercado, hay ruptura de stock y muchas ginebras consolidadas que ya no llegan. El Brexit ha afectado mucho y hay problemas de distribución. Venimos de una época muy delicada y esto es un golpe tras otro. Das un paso para adelante y dos para atrás. Ahora, parece mentira que haya problemas de abastecimiento”.

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más está afectando al pequeño comercio es la subida de la luz: “Las subidas son sensibles. Todo requiere de energía. Porcentualmente la luz ha subido un quince o un veinte por ciento. Es una variable que tienes fija y que de repente, se te dispara. Subsistir es de un auténtico mohicano”.

Las tiendas de ropa, claves de los pequeños comercios madrileños





Ángel Expósito también ha podido acercarse hasta Verde Azulado, una pequeña tienda de ropa de la zona y Sofía es la propietaria. Se trata de la típica tienda que te apetece entrar, aunque solo sea para mirar. La subida de la luz le ha afectado muchísimo: “Desde que subió la luz no hemos encendido la calefacción. Nosotros intentamos aguantar sin ella, intentamos reducir gastos. Tenemos gastos de luz, focos... Es muy importante la luz para la decoración”.

Su gran lucha es que el cliente no note en los precios todos los costes que existen: “Ha subido todo porque según nos dicen los proveedores ha subido el transporte. Intentamos ajustar los precios para que nuestros clientes signan viniendo. Nosotros intentamos mantener los precios. Hemos repercutido en muy pocas cosas. No sé hasta cuándo podremos aguantar”.

