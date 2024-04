Expósito desvela la ocurrencia que tuvo con un tanque en el Líbano que casi acaba mal: "Por poco me mato"

¿Quieres tener tu propio carro de combate? Pues ahora ya puedes. El Ministerio de Defensa ha puesto a la venta varios de estos vehículos, al no ser ya necesarios para las operaciones militares. La Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora del Arsenal de Cádiz de la Armada española ha anunciado recientemente la subasta de un lote de antiguos carros de combate M-60A3, ya publicado en el BOE.

Estos tanques, de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' (BRIMAR-TEAR), fueron recibidos hace años, 16 en total, de los Ejércitos estadounidenses. Después de almacenarlos en las instalaciones de la Brigada en San Fernando (Cádiz), ahora 11 de ellos están disponibles para su subasta.

Precisamente, el director de la Linterna, Ángel Expósito, no ha querido desaprovechar la oportunidad para dar su opinión: "Nosotros queremos uno. Sí, queremos un tanque”. Su compañero, Jon Uriarte, sin embargo, ha sugerido cierta precaución porque "primero deberíamos aclarar que en este equipo hay quien quizá no está preparado para tener un tanque y, entre bromas, ha recordado un momento en el que Expósito maldecía en antena al subdirector del programa.

El salto de Expósito desde un tanque

La idea de tener un tanque para uso personal ha hecho que Uriarte se comprometa a "cuidarlo muy bien". Sin embargo, ha querido recordar la vez que vio a Expósito subido en uno en su viaje al Líbano "Es una imagen que nunca olvidaré". Ha explicado que lo difícil no es meterse dentro del carro, sino salir de él, pero Expósito ofrecía alguna pista "Siempre puedes saltar, cosa que también hice". "Sí, casi te nos matas", contaba Uriarte, pero Expósito no ha tardado en defenderse "Casi me mato, pero es que claro, el chaleco, el casco. Bueno, pero ¿salté o no salté?

El programa también ha abordado la idea de subastar buques de guerra. "Ya que estamos después de los carros blindados, yo me pregunto, como idea que lanzamos, ¿no podrían subastar otras cosas? Por ejemplo, que tú también has estado en un buque de guerra", ha propuesto Uriarte.

Sin dejar de lado el humor, han sugerido cómo sería tener un tanque en la ciudad: "Basta con llevar un copiloto que te indique bien". Uriarte ha agregado: "Así es el tanque. Como cuenta Piedraíta, ese cañonazo, pues te indica que ya has tocado al coche de atrás."

La conversación ha concluido con Uriarte sugiriendo que "no es mala idea que el profesor entre al colegio subido en un tanque y repase la lección al estilo castrense." "Me parece poco castigo. Poco castigo", ha reconocido Expósito.