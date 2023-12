En el vídeo de una sesión de un DJ, se ve a decenas de jóvenes saltando y bailando, pero este DJ tiene algo que le diferencia de cualquier otro: va en silla de ruedas, apenas tiene movilidad y maneja los platos y la mesa de mezclas con los pies. Se llama Kiko Vázquez y los jóvenes hacen cola para verle pinchar. Encuentran en él buena música electrónica y también un gran espíritu de superación.

Conoce a Kiko Vázquez o DJ M4A

Kiko tiene 22 años y es de Málaga. Cuando era pequeño padeció una enfermedad vírica que afectó a sus funciones motoras y no tiene apenas movilidad, pero esto no ha impedido que se dedique a lo que más le gusta en la vida, la música, que es su pasión. Así lo ha contado su madre, Inma Cerván, en Mediodía COPE: “Para él la música lo es todo, la vive, disfruta... Él se levanta y lo primero que hace es poner música. Es su vida, no te puedo decir otra cosa”.

Con 14 años empezó a hacer su propia música. Usaba el formato de audio M4A y de ahí viene su nombre artístico: DJ M4A. Kiko no puede hablar, utiliza sus pies tanto para pinchar como para comunicarse. Lo hace a través de un ordenador con el que ha explicado qué siente cada vez que pincha en uno de sus conciertos: “Al principio nervioso, quiero que todo salga bien. Luego estoy en mi salsa y disfruto mucho”.





Desde que era pequeño escuchaba música a todas horas y sentía gran atracción por la electrónica, por eso le pedía a sus padres que le compraran una mesa de mezclas. Al principio Inma no lo veía muy claro, pero pronto sus padres descubrieron que tenía un gran talento: “Le compramos una mesa de mezclas y disfrutaba como un enano. Yo tenía mis dudas, él con su discapacidad en los pies, pero su padre me decía que le dejara y verás. Y lo consiguió”.

Sus padres vieron que su hijo lo estaba consiguiendo y que podía manejar la mesa de mezclas con los pies y que su música sonaba muy bien. Estaba aprendiendo por su cuenta y decidieron apoyarle con su formación musical: “Él hizo un curso de DJ y sonido y tiene su título de grado medio. Él tiene su titulación y su conocimiento, pero, además, antes de hacer el curso, él ya tenía su mesa de mezclas y era autodidacta total”.

"Tiene un mérito increíble"

Kiko tiene muchos referentes musicales, escucha y sigue a artistas como Morat, Duki o Queen y ha pinchado en varias salas de Málaga y Madrid. Siempre llenando el aforo. En sus sesiones no solo pincha, sino que también graba el audio y hace un vídeo con una o dos cámaras para poder compartirlo en sus redes sociales. Los jóvenes que van a verle disfrutan mucho con su música: “El mérito es total, pero también porque es buena música. Tú ves a unos chavales dando botes y no necesitas nada más”

Su madre confiesa que cada vez que le ve en uno de sus conciertos se emociona como el primer día y que se siente muy orgullosa de lo que está consiguiendo y de su gran capacidad de superación. Incluso en el día a día cuando usa su teléfono, por ejemplo: “Si lo vieras escribiendo en el teléfono... Y yo me equivoco 40 veces. Tú ten en cuenta que él lo ve a otra altura porque todo lo que hace lo hace con los pies. Tiene un mérito increíble”.

Entre los próximos objetivos de Kiko está el de seguir componiendo temas, pinchar en las salas de España y ojalá algún día fuera también de nuestras fronteras. Tiene claro que va a seguir luchando por mayor sueño: poder vivir de la música: “Es mi meta, si no saliese bien tengo pensado un plan B, pero siempre quiero estar vinculado con la música, aunque sea como hobby”.

