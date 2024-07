Expósito desvela el detalle de esta Selección que le recuerda a la de 2010: "Entrevisté a los jugadores y..."

España entera estará pendiente, este domingo a las 21.00 horas, de un partido que podría ser histórico. La Selección española de Luis de la Fuente se medirá a Inglaterra en búsqueda de la cuarta Eurocopa de su historia, tras las logradas en 1964, 2008 y 2012. Algo que colocaría al equipo nacional español como el conjunto en lograr más trofeos continentales europeos.

Un hito que no será fácil, teniendo en cuenta que, delante, hay un equipo con estrellas, como es la Inglaterra de Gareth Southgate, que cuenta con jugadores importantes como lo son Jude Bellingham, Phil Foden o Harry Kane, los tres que normalmente forman el ataque inglés, en lo que será la primera final de un gran torneo para España en 12 años.

Los españoles volverán a vibrar con el partido de España

Precisamente, la última generación que llegó a estas instancias en un Mundial o una Eurocopa fue la mejor en la historia de nuestro país: la dirigida primero por Luis Aragonés y luego por Vicente del Bosque entre 2008 y 2012, tramo en el que se lograron tres títulos. Una etapa que, este viernes, Ángel Expósito ha recordado en La Linterna con un detalle que le fascinó en su momento, y que le parece muy similar a lo que ocurre con la España actual.

Las sensaciones de Juanma Castaño con España antes de la final

El presentador de La Linternaquiso llevar mejor los nervios hablando con Juanma Castaño, presentador deEl Partidazo de COPE, al que le preguntó por su pronóstico. "Me lo han preguntado mucho... yo digo un 2-1, pero cada vez dudo más", le dijo Castaño a Expósito el viernes antes del partido.

Rodri está siendo uno de los mejores jugadores de España

Juanma se siente optimista, teniendo en cuenta que España ha sido, sin lugar a dudas, la selección que mejor ha jugado en todo el torneo, y que hasta sería de justicia teniendo en cuenta que ha ganado a selecciones de gran calibre como Francia, Alemania, Italia o Croacia, equipos que partían como favoritos claros antes del torneo.

"Con toda la humildad y todo el respeto a los ingleses, aunque no lo hayan hecho bien, son Inglaterra, es una final y puede pasar cualquier cosa", explicaba Juanma Castaño al respecto del errático juego de los 'Three Lions', muy criticado por su entrenador, Gareth Southgate, que no apuesta por un juego muy vistoso. "Tendrías que jugar mucho mejor", decía Expósito.

El recuerdo de Ángel Expósito sobre la Selección de 2010 que se aplica a ahora

Expósito quiso hacerle una pregunta a Juanma Castaño por el recuerdo que él tiene de un equipo: la España de 2010. En aquel entonces, el ahora presentador de La Linterna pudo entrevistar a varios de los cracks del equipo campeón del mundo, como Iker Casillas, Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Carlos Puyol.

El partido que España hizo ante Francia tuvo mucho mérito

"Lo que me sorprendió de ellos es que eran absolutamente normales", relataba el presentador de La Linterna. Algo que Expósito pudo confirmar, también, con Juanma, el cual ha podido entrevistar a un gran número de jugadores de la concentración actual. "Son gente normal, no son conscientes de la que están liando en España. Están en la Selva Negra, en un hotel de superlujo que les permite mantener la calma. Nos recuerda a nuestros sobrinos, porque están pendientes de las pantallas. Son diferentes en eso", señalaba Castaño.

Sin duda, hay muchos paralelismos, pero el que toda España quiere que se haga realidad es uno: el que esta generación también pueda decir que ha ganado una Eurocopa. La anterior lo dijo por dos, pero con una, por ahora, nos conformamos. Al menos, hasta 2028.