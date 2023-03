Expósito confiesa qué ocurrió cuando se sentó a ver la ganadora de los Oscar, 'Todo a la vez en todas partes'

El director de La Linterna, Ángel Expósito, se mojaba este lunes en el programa sobre la gran ganadora de la noche de los Oscar, 'Todo a la vez en todas partes'. Y es que, tanto él como el también comunicador de COPE, Jon Uriarte, compartían su opinión sobre la película que se ha llevado hasta 7 estatuillas en una gala de la que también hablaron en el programa.

Así, Expósito daba paso a la sección de este lunes de 'He visto luz': “La edición número 95 de los Oscar de Hollywood ha sido más bien aburrida, más aburrida que las anteriores. Por ejemplo, hemos echado de menos un buen sopapo de uno a otro, alguna salida de tono divertida... Por eso, COPE ayuda a los de la meca del cine a hacer una gala más divertida. Para eso tengo a Jon Uriarte que, no es que compartiera cinta y pupitre con los hermanos Lumiere, sino que es muy aburrido”, bromeaba con su compañero.

Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, James Hong, Jonathan Wang, Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Daniel Kwan y Daniel Scheinert posan con sus premios Óscar/ EFE









La opinión de Expósito y Uriarte sobre la gala



Nada más comenzar la sección, ha sido el propio Uriarte el que ha criticado el tono de la ceremonia. “Qué larga la gala, yo creo que todavía siguen. Yo estaba sobando, no me he enterado". "Yo igual, me la han contado”. Así, ambos han recordado que, en esta ocasión, la alfombra roja ha sido color champán, un dato que les ha llevado a proponer, para el próximo año, una categoría a “la persona más hortera de la gala”.

“Por cierto, hay hombres que van mucho mejor, y eso que lo tienen presuntamente más fácil. Y no nos olvidemos de los discursos, demasiado previsibles, demasiado largos, aburridos...Hay que renovar el tema”, comentaba Uriarte, que ironizaba con que “hay algunas que van que parecen un envoltorio de Ferrero Rocher”. Incluso Expósito lanzaba una propuesta irónica: “Nosotros proponemos que lo escriba la alumna de la Universidad Complutense que criticó a Ayuso. Fue memorable, yo estaba allí, fue inolvidable. Y ojo, era la mejor”, decía entre risas.





Expósito se moja sobre la ganadora de los Oscar



Así, entre otros momentos de la gala, Jon Uriarte ha querido destacar lo evidente: “Ha triunfado 'Todo a la vez en todas partes'. Y es que, efectivamente, la cinta, con buena parte del reparto de origen asiático, ha conseguido hasta 7 estatuillas, entre ellos Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto... Pero concretamente Expósito ha querido desvelar qué ocurrió cuando se sentó en el sofá a verla. Descúbrelo en el siguiente audio.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Así, tras la reseña del director de La Linterna, Uriarte ha querido compartir su experiencia con la película: “Yo también, lo he intentado dos veces pero hay un momento que digo... En fin”. De nuevo, y sobre la gala, ambos han querido recordar momentos icónicos de ediciones previas.

“Nos faltó un sopapo como dices, pero de los buenos. Porque mucho se critica a Will Smith pero, y seamos sinceros, si no es por él no se habla nada de la gala anterior. También nos faltó un error gordo, como darle el premio a Spielberg. Luego decirle que lo sentían mucho, que era un error, como aquel año con 'La La Land'”, apuntaban ambos en La Linterna.

“Había que ver esas caras, ese 'mistake', sobre todo la de Warren Beatty, que diría 'para una vez que vengo, si lo sé iba a presentar el premio tu prima'. Por otro lado, los premios de los Oscar son demasiado previsibles, hay que crear nuevas categorías. Yo añadiría la categoría a 'Película más truño políticamente correcta que, oye, por lo que sea hay que premiar porque así quedamos bien'”, bromeaba Uriarte.