Expósito confiesa la prenda de vestir que delata que ya tienes más de 40 años: "¡Qué horror!"

Tal día como hoy, pero de 1984, nacía el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong–un. Con 40 años a la espalda, o eso se cree, ya que existen dudas en cuanto a la fecha real de su nacimiento, es conocido por su arsenal nuclear y su gobierno con mano de hierro en uno de los países más herméticos del mundo.

Pero cumplir 40 años no es moco de pavo, porque estás igual de cerca de los 20 que de los 60, y también se supera por fin la crisis de los 30. Por eso el director de La Linterna, Ángel Expósito, y el comunicador, Jon Uriarte, dicen que el líder “lo habrá celebrado a lo grande y con una buena comida”.

Cuando llegas a los 40, de lo primero que tienes que darte cuenta según Uriarte, es que “ya no eres un chaval y los caprichitos se acabaron”. Aunque ambos confiesan que con esa edad se siguen cometiendo los mismos errores de siempre “como intentar disimular haciendo cosas impropias de tus años”.





La palabra clave para descubrir que alguien tiene 40 años, según Ángel

El siguiente consejo que quieren darle al “cuarentañero norcoreano” es que, como dice Jon, “no pesa el calendario” y que cosas como que se te note la edad en tu forma de hablar son muy comunes al cumplir los 40. Ahora bien, el director de la Linterna lo tiene claro y comparte la prenda de ropa de estar por casa que cree que delata que ya tienes algo de madurez. Y esta no es otra que “bata” o incluso, “batín”. A lo que Uriarte comenta que todo ello, añadido a que “hablas del tiempo que va a hacer mañana para hacer unos planes” quiere decir que por debajo del año 1984 no has nacido.

Por otro lado, Ángel asegura que a medida que cumples años “esos kilos pesan mucho más, y descubres que tu cuerpo ya no es el que era”. Llegar a los 40 años significa que a la vuelta de la esquina están los 50 y también, como cuenta Jon, “es una edad en la que muchos son más jóvenes, y otros tantos son más viejos que tú. Vamos, que estás en tierra de nadie”.

Esto último puede dar a confusiones, principalmente, señala Expósito, “a la hora de ceder un asiento en el metro o en el autobús”. Y a todo esto, Uriarte piensa que “deberían explicarlo en las escuelas y así evitaríamos pues momentos incómodos luego en el metro”.





"Te estás rifando un cañonazo"

Y llega el último consejo para Kim Jong–un de la mano de Jon Uriarte: “Que hayas cumplido 40 años no te da permiso para decir lo que te da la gana”. Salvo excepciones, como dice Ángel, “eso solo puedes hacerlo a partir de los 70 y si tienes el arte de un abuelo español”.

Aunque aprovechando la celebración de cumpleaños, Jon Uriarte le dice al líder de Corea del Norte que “a esta edad un poquito menos de dictadura, así entre nosotros, no le vendría mal”. Pero Expósito le advierte que diciendo eso se está “rifando un cañonazo”.

