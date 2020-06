Expósito arremete contra Iglesias y su nueva mención a la Guardia Civil: "Vete con tus neuras a otra parte"

Ángel Expósito ha aprovechado su monólogo inicial en ‘La Linterna’ de este martes para volver a sacar punta a las actitudes del Gobierno. Y, en especial, a las de Pablo Iglesias, que ha vuelto a ser el centro de las críticas del comunicador por unas nuevas declaraciones relacionadas con la Guardia Civil.

“Yo me imagino al genio de turno en el Palacio de La Moncloa organizando el día y pensando ‘A ver qué pollo liamos hoy’. Me imagino al Iván Redondo Productions, a su principal cliente (Pedro Sánchez), a Pablo Iglesias consultándole a Monedero… ‘Chicos, a ver qué se nos ocurre hoy, que tenemos que tapar la última idiotez de ayer”, ha aseverado Expósito antes de comentar el tema en cuestión.

Pablo Iglesias vuelve a arremeter contra la Guardia Civil

“Lo de hoy: la desmilitarización de la Guardia Civil. La última ocurrencia de SU persona, el vicepresidente del Gobierno. Lo que sea con tal de salir en el Telediario. Varias conclusiones tras tres meses en estado de alarma y tras unos cuantos meses de este Gobierno”, introducía el presentador de ‘La Linterna’.

“Uno: estos y estas son capaces de vender a sus señores padres y madres. Dos: en primero de chavismo, se estudia cómo adueñarse de un Estado. Y lo están cumpliendo a rajatabla. Y tres: en esto también cabe preguntarse: ¿con quién va Pedro Sánchez?”, ha reflexionado también Expósito. Después, ha dado paso al “líder supremo, oh amado líder, esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros”.

“Si respondiera como líder de mi partido, le diría que el hecho de que los guardias civiles pudieran reunirse, pudieran manifestarse, pudieran sindicarse (como de hecho han reivindicado buena parte de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil), pues como líder de mi partido me parecería muy bien. Como vicepresidente segundo del Gobierno, comprenda usted que sea prudente y no haga comentarios al respecto, porque competencialmente no me corresponde”, han sido las palabras de Iglesias, acompañadas en su final por las risas de Expósito.

Expósito, sobre el cinismo de Iglesias

“¡Pues ya la ha soltado! Hay que ser cínico. Como líder de Podemos pienso que, pero como vicepresidente del Gobierno no debo. ¡Vamos, anda! Como en la ‘peli’. ¿Quién te enseñó a hablar así? Vete con tus neuras a otra parte. La cuestión es que Pablo y sus súbditas quieren hacerse con el control de la Guardia Civil, la Fiscalía, los medios de comunicación… Y la Guardia Civil”, ha comentado Expósito después.

“Él es muy libre de pensar lo que le dé la gana. El problema es que quiere desinstitucionalizarlo todo. Para quedárselo él. Para algo pagó un pastizal Hugo Chávez, para aquello de implantar la revolución bolivariana en el sur de Europa. ¿Te acuerdas? Bueno, pues ahí la tenemos: en el sur de Europa y en pleno Palacio de La Moncloa”, ha sentenciado finalmente.

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Yolanda Gómez ponen su firma En Femenino Singular. La información confidencial lleva el nombre de Antonio Arraez, Carmen Torres, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja. Y el Tiempo de Análisis cuenta con la firma de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Fernando Jáuregui, Paco Robles y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero es el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Además, La Linterna y Ángel Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos Estados. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo.

En La Linterna tratamos de explicarte cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la Educación es cosa de los profesores Fernando Vílches y Carmen Guaita, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, los estrenos de cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.