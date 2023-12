Expósito alucina con la drástica decisión de una madre británica para la cena de Navidad: "Estamos de acuerdo"

Una madre galesa cobra a sus hijos por ir a cenar en Navidad. Su nombre es Caroline, tiene 63 años y está harta de que ningún miembro de su familia le ayude a preparar la cena y desde el año 2016 cualquier familiar que quiera ir a cenar a casa tiene que pagar una entrada. Ante esta situación, el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, se mostraba de acuerdo con la reacción de la madre, "estamos de acuerdo con ella, sobre todo por ciertos nenes entrañables" y lo analizaba, junto al periodista Jon Uriarte en la sección 'He visto luz'.

Su frase fue o "pagan o no vienen", aunque para cada familiar tienen un precio distinto. Los dos hijos de Caroline tienen que pagar 30 euros y, en cambio, para las tres hijas el precio de entrada es de 10 euros. Los nietos también tienen un precio que pagar y se dividen entre los mayores y pequeños. Los primeros 5 euros y los segundos entre 2 y 5 euros.

Jon decía que es "una buena idea la de esta madre galesa porque los hijos se creen que pueden irse de casa, pero claro, luego cuando les da la gana siguen volviendo y viviendo en ella". "Y no, no es así, por eso lo mejor es dejarlo clarito en cuanto llaman a la puerta", mencionaba Expósito. Los comunicadores ponían el ejemplo del Señor de los Anillos y que no acaba con Frodo volviendo a su casa. Y ante esto, Jon bromeaba con que ve al director de 'La Linterna', "diciendo algo así para meter un susto", "lo que pasa es que yo a mis hijos, lo de enano... no pega, son como armarios", respondía.

La conclusión a la que llegaban ambos comunicadores era que "hay que dejar claro, sobre todo antes de las fechas navideñas, que hay que arrimar todos el hombro, y si es posible soltar la pasta. Nada de esto no me gusta, porque si no, aplicamos el sistema de Leo Harlem".

Y lo que contaba Leo Harlem es que si el niño no se quería comer "las lentejas, entonces, te comemos a ti. Jon decía que "si me llegan a decir esto de pequeño habría comido lentejas, judías verdes que las odio todavía a fecha de hoy".

Una encuesta revela cuánto gastará cada español de media estas Navidades: 100 euros más que el año pasado

Los españoles nos gastaremos una media de 745 euros de media por persona estas Navidades, según una encuesta publicada por la OCU. Google España y la consultora Ipsos calculan que el gasto online será de 440 euros. 8 de cada 10 familias aseguran que la subida de los precios ha castigado sus economías.

El año pasado el gasto medio fue de 634, euros de media, según un informe de Deloitte. El año pasado menos del 20% compro después de Navidad. Este año, el 60% esperarán a las ofertas post navideñas. La campaña de Navidad dará trabajo a 370 mil personas, un 3,5% menos que el año pasado.