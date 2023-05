Esto es lo que han tardado en indemnizar a Juan con un millón de euros por su accidente: "Ya murió hace años"

Este miércoles en La Linterna Ángel Expósito contaba la historia de Juan Carretero, un jornalero que vivía en un pequeño pueblo llamado Algodonales, en la provincia de Cádiz. Durante muchos años se ha buscado la vida para poder sacar a su familia adelante. Sin embargo, lo que no sabía, es que en una de esas intensas jornadas de trabajo en el campo, su vida se iba a convertir en una auténtica pesadilla.

Todo empieza sobre las diez de la noche. Juan coge su coche para dirigirse a Huelva para la recogida de la fresa. La mala suerte provocó que tuviera un trágico accidente: “Se le atravesó repentinamente una mula que se había escapado de una finca próxima a la carretera y quedó tetrapléjico. Estuvo más de un año en la UVI del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. El esófago le funcionaba muy mal, igual que el estómago. No podía mover las extremidades inferiores y las superiores con dificultad”, explica Fernando Osuna, el abogado que durante muchos años ha defendido a Juan.

No ha sido nada fácil porque tras el accidente se le reconoció una paraplejia con un grado de discapacidad del 99%. Los años pasaban y el sufrimiento y la agonía de Juan eran cada vez mayores hasta el punto de que intentó suicidarse en varias ocasiones, como recuerda su abogado: “Dado lo mal que estaba intentó suicidarse dos veces y, afortunadamente, no lo consiguió porque su mujer lo evitó. Estaba amargado, no tenía ganas de vivir y veía que los días pasaban y la justicia no funcionaba”.

Entrada del Hospital Puerta del Mar, en Cádiz / EP









Cuánto tardaron en indemnizar a Juan



Tras estos dos sustos, la familia de Juan insistió en la posibilidad de seguir apurando los procesos judiciales pero, la lentitud de la Administración, se convertía en una losa para el ánimo de todos. La vía penal fue descartada y por fin se consiguieron buenas noticias a través de la vía civil: “Se tramitó el juicio, primero en vía penal, en la que salieron absueltos los dueños de la mula. Iniciamos la vía civil y, después de muchos años, se consiguió una sentencia indemnizatoria para Juan de 1 millón de euros”.

“Juan murió hace cinco años y no ha podido ver nada del millón de euros que le correspondía por sufrir ese accidente”, explicaba Ángel Expósito en La Linterna. Un retraso judicial que paralizado todo y que hasta el propio ministerio se ha visto obligado a responder de esta manera: “Al ver que tenía tanto retraso los abogados solicitamos al Ministerio de Justicia que le indemnizaran por dilaciones indebidas de la justicia y cuál fue la gravedad de la dilación que le indemnizó con 60.000 euros”.

“Para que te hagas una idea han pasado casi veinte años desde que comenzara el juicio y la familia aún no ha recibido nada de ese dinero”, apunta el comunicador de COPE. Y no es el único caso. Fernando nos contaba así algunos de los motivos por los que nuestra justicia va tan lenta: “Falta de personal, hay pocos jueces, secretarios y los trámites son absurdos e innecesarios para cualquier notificación. Se emplea mucho tiempo, a veces tarda un año o más”, concluye.