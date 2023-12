Este es el tiempo que tiene que trabajar un español para poder pagar internet: ¿Es caro o barato?

El experto en tecnología de La Linterna,Mario Yáñez, desvelaba este martes en el programa un estudio sobre el tiempo que tiene que trabajar cada español para poder pagar la tarifa de internet. Además, lo compara con otros países de la zona europea y, así, calibrar si se trata de un ratio barato o caro. Y es que se calcula por medio de la “calidad de vida digital”.

Según las estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), más de 5.300 millones de personas en todo el mundo utilizan internet y servicios digitales, pero no todas lo hacen en las mismas condiciones. En algunos casos el precio es prohibitivo o no hay cobertura. En otros, los servicios digitales o la ciberseguridad no funcionan adecuadamente. Por eso, se ha creado ese índice de “Calidad de Vida Digital” para medir los factores que influyen en el bienestar digital de un país.









La “Calidad de Vida Digital” y en qué puesto está España



Como explica Yáñez, el Índice DQL (Digital Quality Life), es un estudio independiente realizado por una empresa de ciberseguridad holandesa llamada Surfshark, que analiza 5 aspectos de Internet en 121 países: el coste (cuán asequible es el acceso a Internet), la calidad, las infraestructuras electrónicas, la ciberseguridad y la administración electrónica.

“Para construir el índice y el ranking de países usan 14 indicadores que ayudan a medir la calidad de vida digital general de los ciudadanos”, explica el colaborador. Pero, ¿cuáles son los mejores países y los peores según este índice de calidad digital? El estudio, aclara el experto, calcula el ranking con un valor entre 0 y 1 que pondera los 14 indicadores.









Así, este año 2023 el país con mejor calidad digital es Francia, mientras que España sube del puesto 16 del 2022 al sexto puesto este año. Además, 9 de los 10 primeros son países europeos. Otros, como Japón, está en el puesto 16, EEUU en el puesto 19 y China en el 44. “En el otro extremo, está Yemen en último lugar y R.D. del Congo en penúltimo. Y con África pasa lo mismo que con Europa pero al revés: 9 de los 10 últimos países son africanos: Etiopía, Mali, Camerún, Namibia, Uganda, R.D. Congo y alguno más”, añade Yáñez.

El tiempo que trabaja un español para pagar internet



La forma de este estudio para medir la accesibilidad o el coste de internet lo hace a través de un valor relativo, que pueda ser comparable con todos esos condicionantes. “Se determina midiendo cuánto tiempo tiene que trabajar la gente para poder permitirse una conexión estable a internet tanto en el móvil como en casa con cable, fibra lo que sea”, explica. El cálculo se hace dividiendo el precio del paquete de datos móviles mínimo 3G y de internet fijo más barato, por el salario medio por hora en un país específico y se compara con paquete más barato a nivel mundial.

Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuánto tiempo tienen que trabajar los españoles para pagarse la conexión a internet? “Tenemos que dedicar 1 hora y 20 minutos de nuestro trabajo y sueldo” de media, señala. Por comparación, es más barato Japón con 26 minutos, Alemania con 35 minutos o EEUU con 50 minutos. En el otro extremo nos encontramos con casos como Zimbawe en el que hace falta dedicar 72 horas (casi medio mes) o Nigeria con 35 horas y media. “Claramente se ve que en los países que hay crisis económicas y problemas sociopolíticos el acceso a Internet es casi imposible y que la falta de internet también influye en la evolución del país”, concluye.





¿España lo está haciendo bien?



Recuerda Yáñez que, aunque en nuestro país no tenemos a gigantes tecnológicos como Google o Microsoft, “tenemos referentes mundiales como Telefónica (si no nos las compran o se van, claro)”. Así, el colaborador de COPE mantiene que “claramente estamos haciendo cosas muy bien”. “Creo que no nos podemos quejar de los servicios digitales que tenemos (mira cómo funciona política y técnicamente internet en Cuba, por ejemplo)”.









No obstante, recuerda que somos Europa y tenemos contradicciones: “una de las mejores legislaciones digitales del mundo e incapaces de explotar el litio y otros minerales”. Un 95% de penetración de internet en la población, pero el Banco de España avisaba que por primera vez existe el riesgo de “exclusión financiera” por las trabas tecnológicas para mayores y zonas rurales.