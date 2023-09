550 días son los que han pasado desde que empezó la guerra de Ucrania y, desde entonces, no han dejado de sucederse sonidos de bombas, misiles y constantes alertas. A día de hoy, las noticias que tenemos es que Ucrania había superado la primera línea de denfesa rusa aunque, desde Moscú, niegan ese avance y dicen que sus "éxitos", en realidad, son fracasos.

Y mientras esto ocurre, siguen contándose a miles las víctimas mortales que este conflicto está dejando. Paulo Milanesio, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Ucrania contaba en 'La Linterna' cuáles están siendo los principales problemas con los que se están encontrando: "nos toca ver que todavía existen centros de salud o centros hospitalarios que son objetivo en los ataques, vemos cómo hay instaladas mintas antipersonas y las personas luchan con ese miedo cuando solicitan un cuidado médico".

Tras la reunión de Erdogan con Putin, él mismo ha afirmado que la paz está lejos de llegar. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la guerra de Ucrania? Nos responde Pedro Pitarch, Teniente General retirado del Ejército de Tierra español. "Las operaciones creo que están estancadas, no hay progresos, las tropas rusas por el norte del frente intentan recuperar posiciones para absorber tropas ucranianas, y en el sur la penetración incipiente de los ucranianos se ha parado, porque los rusos están fuertemente organizados y hay mucho fuego artillero" explicaba.

¿Cómo ha cambiado el conflicto la muerte de Prigozhin?

El pasado 23 de agosto conocíamos la muerte de Yevgueni Prigozhin en un vuelo privado hacia San Petesburgo, pero, ¿cómo ha cambiado eso la guerra? Pues según el Teniente General, "ha tenido varios efectos, uno es político puramente y es que refuerza el liderazgo de Putin, también es un fuerte mensaje de disuasión a cualquier intento de que surja un liderazgo alternativo a Putin y contrabalancea el deteriorio moral que pudo suceder a partir del 23 de junio cuando el motín del grupo Wagner".

"Ha cometido un error garrafal y fue moverse él con parte de su plana mayor en el mismo avión, el accidente o atentado ha desmochado el grupo Wagner, los intereses geopolíticos y económicos de Rusia en África permanecen, entiendo que con otra organización el Kremlin intentará recomponer el grupo Wagner para recuperar esa presencia que tienen en África, donde hay una serie de materia prima" explicaba en 'La Linterna'.

Por otro lado, parece, como recordaba el director de 'La Linterna', que Estados Unidos "se está empezando a cansar", algo que confirmaba el Teniente General. "No solamente ahí, lo que hay ahí es una creciente marea de reproches a Kiev cuestionando la eficacia de la ayuda militar que son millones de dólares a Ucrania".

También piensa, igualmente, que la contraofensiva ucraniana no está funcionando, ya que "hay mucha desinformación, porque la propaganda que se incrementa en proporción inversa a las operaciones. El señor Zelenski es un gran propagandista, pero todos esos pequeños éxitos no tienen valoración, según yo pienso, no es una contraofensiva propiamente dicha" aseguraba.