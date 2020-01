Esparza, en La Linterna: “Que se pacte con el PNV sobre la Guardia Civil es un insulto a los navarros”

El presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha criticado en La Linterna el acuerdo alcanzado entre el PSOE y PNV para otorgar al gobierno navarro las competencias de Tráfico, lo que puede acabar con la salida de la Guardia Civil de la región. “Es un insulto a todos los navarros, y que alguien que quiere ser presidente nos insulte de esta manera, es una antes y un después”, subrayaba.

Así lo declaraba Esparza en los micrófonos de La Linterna, junto a Ángel Expósito. “El PNV no tiene ningún diputado por Navarra, se presenta a las generales y no le votamos, no queremos que vote nada en Madrid”, criticaba el líder de UPN, que arremete contra el PSOE por hacer “oídos sordos y legitimar una formación que quiere que Navarra sea Euskadi”. “Es un ataque al régimen foral, y me parece que deja a las claras que Sánchez quiere ser presidente ante todo”, mantiene Esparza.

También ha respondido el presidente del partido regional al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que matizaba este jueves que ningún guardia civil saldrá de Navarra. “Si el ministro lo que quiere hacernos creer es que Sánchez ha llegado a un acuerdo con Ortuzar para que haya más guardias civiles en Navarra se está riendo de todos los españoles”. Además, Esparza criticaba que “ o el ministro no sabe lo que se ha firmado, o no se quiere enterar”.

Sobre el acuerdo anunciado este jueves por ERC con el PSOE, Esparza ha lamentado que “estamos viendo un candidato que ha demostrado que es capaz de todo para ser presidente”, a la vez que reflexiona que “en política ya no hay principios, ni valores ni ideología, ya es el poder por el poder”. “Cuando escuchas a los independentistas decir que si Sánchez es presidente es una oportunidad para el independentistas, quienes quieren destruir la igualdad de oportunidades, quienes desprecian la constitución que nos ha dado desarrollo... Con eso está dicho casi todo”, concluye.