La España Yeyé, una época de revolución: "Una España que miraba hacia Europa, fue el germen de la Transición"

Los 60 son una época en España en la que todo se modernizaba, son los años del desarrollismo. Manuel Espín es un sociólogo que ha escrito La España Yeyé, una obra que habla de un país que cambió el blanco y negro por el color sin salir de una dictadura. En estos años surge un cambio social, la gente que tenía 20 años en esta época no había vivido la guerra civil pero sí sus consecuencias.

“En el 59 a Franco tuvieron que avisarle de qué o se volvía a las cartillas de racionamiento o se abría la economía”, explica Espín. “Franco no tuvo más remedio que recibir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y, con el apoyo de Estados Unidos, se acaba abriendo el comercio”. "Si España no se hubiese abierto al resto del mercado, la situación hubiera sido caótica". Según Espín, todo este cambio cultural y de modelo económico es el que explica el fenómeno Yeyé en España, que no se puede entender sin él.

Es una época en la que la clase trabajadora se ve forzada a emigrar a las grandes ciudades, ya que coincide con el momento en el que el medio agrario se hunde. Debido a la alta demanda de hogares se genera el fenómeno de la 'infravivienda' en las periferias de las grandes ciudades. Debido a este fenómeno se generan en esta época barrios como Moratalaz, Barrio del Pilar u Horcasitas.





La gran importancia de la cultura

En esta época es también cuando comienza a desarrollarse y a tener una gran importancia en España la industria del turismo. En esta sociedad, la aparición del turismo significa que empezasen también a llegar a las grandes ciudades los grandes actores de Hollywood y el lema 'Spain is different', que, en palabras de Espín, “permitió a los españoles sentir que formaba parte del mundo”.

También se producen avances, aunque muy pequeños, en derechos sociales. En el año 61 se permite a la mujer por primera vez encontrar un trabajo tras casarse sin necesitar un permiso de su marido. Un cambio muy pequeño, pero que sirvió como base para otros muchos que vinieron más tarde.

Aunque la verdadera revolución llegó en materia de cultura. En el caso del deporte, el cenit de este avance se da en el año 1964, cuando España ganó su primera competición internacional de fútbol al ganar a la URSS en el Santiago Bernabéu la final de la Eurocopa.

Pero si hablamos de cultura hay que hablar, por supuesto, de música. El 'rock and roll' llega a España por medio de las FM que los americanos tenían en sus bases militares, las cuales llegaban a los transistores de algunos barrios colindantes. De esta manera acaban surgiendo grupos como 'Los Brincos' que intentaron importar este estilo musical a nuestro país o himnos que han trascendido como 'La chica yeyé'.

Sin duda, sin la aportación de esta España, yeyé, no entenderíamos la España actual. Manuel Espín, de hecho, asegura que “el germen de la transición se encuentra aquí. Era una España que miraba a Europa”.