Juanjo, empresario de Madrid, explica por qué le está costando 1.000 euros el conflicto en el Mar Rojo

En los últimos días se han sucedido los misiles que, desde los barcos norteamericanos, han lanzado contra zonas controladas por los rebeldes hutíes del Yemen, que cifran en 300 el número de ataques de Estados Unidos y Reino Unido. Un conflicto que ya dura semanas y que se inició contra buques comerciales en el Mar Rojo, se está desarrollando en un escenario por donde navega alrededor del 15% del comercio marítimo mundial.









La crisis en el Mar Rojo ha empezado a percibirse ya hace días en las empresas españolas que se dedican al comercio e incluso su efecto va a empezar a ser palpable pronto también para el cliente final. Rafael Aguilera, director gerente de la patronal UNO Logística, explicaba este lunes en La Linterna que la única alternativa de los barcos de mercancías para pasar por la zona de ataques es rodear África.

“En un primer momento, cuando estalló el conflicto, los productos que tenían mayor urgencia se transportaron por vía aérea, pero al final avión no es una alternativa real, al final es mucho más caro y no puede cubrir toda la demanda”, explica el experto a Expósito. “La opción ahora mismo es aguantar el decalaje en el tiempo de bordear África”. Una maniobra que está afectando a los costes de las empresas pero, de momento, no a los consumidores. Pero, ¿hasta cuándo aguantará la situación antes de que suban los precios? COPE le pone cara al conflicto a través del caso de un empresario de Madrid y cómo le ha terminado costando 1.000 euros.

La fragata danesa Iver Huitfeldt parte hacia el Golfo de Adén desde la Estación Naval de Korsoer, Dinamarca, este lunes / EFE









Por qué el conflicto en el Mar Rojo le cuesta dinero a Juanjo



Juanjo tiene un negocio de importación de cachimbas en Madrid a los 24 años. Traen cachimbas y accesorios y el conflicto en el Mar Rojo les está afectando en el carbón: “íbamos a traerlo desde Indonesia y nos hemos visto afectados por este problema”. “Nosotros contratamos el flete, llenamos contenedores de 20 o 40 pis y hablamos con la naviera. El problema es con el carbón y es que nosotros teníamos una fecha, cerramos el flete dos días antes de que estallase el conflicto”, explica.

La empresa de Juanjo tenía ya una previsión de un pago que tenía que hacer por adelantado y, se suponía, iba a recibir el envío el 20 de enero y, en principio, lo harán el miércoles. “Nosotros con una app podemos ver el tracking y llegaron a estimarnos una fecha de 17 de febrero. Si no me llega el carbón es un dinero que tengo parado y no somos una empresa gigante, tendría un problema bastante gordo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cualquier caso, Juanjo explica que han tenido suerte porque pagaron 1.000 dólares más para asegurar el transporte. Si no lo hubieran hecho, “estaríamos hablando de 4.500 dólares y sin asegurarte plaza, porque llega a funcionar como una subasta. Al final es un problema muy grande que “podemos asumir” porque son cubicajes pequeños pero, el que solicite cubicajes grandes, no lo puede asumir”.

Protestas de los hutíes contra los ataques de EEUU en Yemen / EFE









Cuándo afectará el Mar Rojo a los precios



Así, Aguilera explica a Expósito que “ahora mismo no se puede pasar por el Mar Rojo porque no te aseguran el barco”, como ya matizaba Juanjo. El director gerente de la patronal UNO Logística aclara que, al dar la vuelta, tardan más tiempo, “más consumo de combustible, hay más interés de la empresa en llenar almacenes, por lo que hay menos espacio en el barco y crece el precio del flete”. “Es un círculo vicioso que no hace más que incrementarse”, concluye.

Sobre los sectores a los que está afectando, señala Aguilera al textil, moda, ferretería y bricolaje, bienes tecnológicos de consumo, materias primas como caucho y plástico, que ya estamos viendo paros en algunas fábricas, como Michelín.

“Se seguirá hablando de Zorra y se está montando una muy gorda en el Mar Rojo mientras nos ponemos de perfil”



??@ExpositoCOPE sobre la ausencia de España en las alianzas internacionales para el Mar Rojo pic.twitter.com/I6xS7LMGW8 — COPE (@COPE) February 5, 2024









“Ahora mismo el coste en el consumidor va depender de lo que dure el conflicto, de momento las empresas están mitigándolo”, explica. “El producto va a seguir llegando, el problema está en el coste, a ver qué pasa”. Así, Aguilera cree que, con lo que ha pasado en los últimos días, “el conflicto va para largo y, si en los próximos dos meses no termina, lógicamente va a terminar repercutiendo en los consumidores”.