Un empresario desvela el truco de uno de sus empleados para ausentarse del trabajo: "Le dije 'Perico...'"

El comunicador de COPE y miembro del equipo de La Linterna, Jon Uriarte, rescataba este martes en el programa el testimonio de un oyente que explicaba el truco de uno de sus empleados para ausentarse cada día del trabajo. Una estratagema que el propio dueño de la compañía llegó a recriminarle finalmente, incluso le hizo una propuesta, tal y como recuerda el periodista vasco.

Y es que tanto Uriarte como Rubén Corral han querido tratar en el programa un problema bastante presente en la sociedad española y, concretamente, en la laboral: el absentismo. “El absentismo laboral en España sigue en el 6,7%, no mejoramos. Y es un problema que debemos abordar porque en ello va parte de la economía del país. Para hablar de todo esto tengo a Jon Uriarte que daría todo lo que fuera para que se absentara de La Linterna, pero no hay forma de librarse de él”, explicaba Corral al comienzo de la sección 'He visto luz'.





El truco de un empleado para ausentarse cada día del trabajo



“No hay nada mejor que trabajar Rubén, lo de la gente que se escaquea me mosquea, y no es de ahora”, explicaba Uriarte, que tiraba de memoria radiofónica para recuperar el sonido de un oyente, también empresario, que se quejaba del método de uno de sus trabajadores para no entrar a trabajar a su hora y cómo iba vestido: “Ojo a este oyente y lo que contaba de un trabajador de su empresa”. Escucha el siguiente audio para saber cuál era la 'jugada'.

“Así un día, y otro y otro. Y un día le dije: amigo Perico, si tú la palmas antes que yo me vas a permitir que en la lápida de tu tumba ponga el siguiente epitafio: aquí sigue descansando mi amigo Perico”, comentaba el oyente en el audio, segundos después de explicar el truco. “No me digas que no es maravilloso. No miente. Es que hay que ser jeta, hay que ser jeta”, comentaba por su parte Jon Uriarte.





Lo que el dueño de una empresa de limpieza encontró en un piso



Manuel González es el dueño de la primera empresa de nuestro país que realiza limpiezas en pisos de personas que padecen síndrome de Diógenes. Cada vez reciben más llamadas y son muchas las sorpresas que pueden encontrar en las casas y pisos de los clientes que solicitan sus servicios. Puedes escuchar qué es lo más extraño que se encontraron y por lo que Manuel, el dueño de la empresa, no daba crédito. Se lo ha contado también a Jon Uriarte en Herrera en COPE y lo puedes escuchar en el siguiente audio:

Y es que Uriarte ha querido comenzar este segmento de Herrera en COPE con un ejemplo muy claro de nuestro día a día que ejemplifica a la perfección lo que suponen los problemas de los nuevos 'acumuladores': "¿Cuántos correos electrónicos tienes en tu bandeja de entrada? Cientos. ¿Y esta mañana? Miles. Con la llegada de Internet acumulamos todo tipo de documentos en diversos dispositivos, como nuestro teléfono móvil, el ordenador, tarjetas de memoria o en la nube. A mí me avisa cada dos por tres que lo tengo lleno y seguro que te pasa lo mismo con un montón de objetos que ocupan sitio en tus armarios o abarrotan tu trastero, pero que no eres capaz de desprenderte de ellos", ha comenzado relatando el comunicador de COPE.