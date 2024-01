Un doctor malagueño le hace una promesa a un joven africano y este responde de la mejor forma posible

Cuando hablamos de ayudar a los demás, el trabajo es infinito y surge la pregunta de por dónde se debe empezar. Las colaboraciones internacionales, los voluntariados y el tiempo de vacaciones que muchos miembros del personal sanitario pasan trabajando en África, por ejemplo, operando y viendo pacientes, es valiosísimo y encomiable y tiene muchísimo mérito.

Pero muchas veces se echa en falta una mayor continuidad en ese trabajo: la asistencia diaria, el cuidado continuo, el seguimiento de esos pacientes… Precisamente, uno de esos médicos que invierte sus vacaciones de verano trabajando en África es el doctor malagueño César Ramírez, que ha creado la Fundación Bisturí Solidario para tratar de paliar esa carencia.

La Fundación Bisturí Solidario cumple el sueño de un futuro médico en África

El cirujano César Ramírez comenzó en 2015 a participar en campañas de cooperación quirúrgica en varios lugares del mundo, pero fue en 2018 cuando fundó Bisturí Solidario. Con esta Fundación trata de proporcionar atención y tratamientos sanitarios en países en vías de desarrollo: “Son sitios donde no hay cirujanos ni posibilidad de que se formen, por eso hice la fundación para dar un paso adelanta en los países en vías de desarrollo. No solo ir a operar y hacer campañas, sino también formarles para que ellos mismos puedan prestar atención a su gente”.





La Fundación organiza actos benéficos y promueve distintos proyectos en Málaga, pero, sobre todo, lleva adelante campañas quirúrgicas en países de África. En uno de esos viajes, el doctor conoció en Sierra Leona a Paul Fillie. Un joven médico que les ayudaba en el hospital. César reconoció su valía y le prometió que si alguna vez necesitaba ayuda, no dudaría en contactar con él. "La gran pasión que vi en él me inspiró muchísimo y les dije a mis compañeros que hicieran todo lo posible para que este hombre tuviera éxito en la campaña porque estaba haciendo un gran sacrificio y debíamos apreciarlo”, explica Paul.

Y unos años más tarde, Paul le llamó. Le dijo que le habían aceptado en la Universidad Internacional de Kampala, en Uganda, para obtener la especialidad de cirugía. Tenía que pagar 6.000 euros al año y no tenía recursos para afrontarlo: “Le hice una promesa. Hemos logrado reunir la cantidad necesaria para que curse su primer año de especialidad, que ha aprobado los exámenes del primer trimestre y le vamos a seguir ayudando”.

En África Central son muy pocos los países en los que se puede obtener la especialidad de cirugía, que además requiere cinco años de estudio. Aun así, Paul, que conoce estas dificultades, siempre quiso ser médico: “Durante la Guerra Civil de Sierra Leona recibí la inspiración para ser cirujano. Me impactó que la gente moría porque no había doctores para tratarles”.

"Después del curso haré operaciones gratuitamente"

Cuando Paul recibió la noticia de que esta fundación le iba a financiar sus estudios, no se lo podía creer. Cada domingo, Paul escribe a César para contarle qué está aprendiendo, cómo le va y se ha convertido en una bonita costumbre. Poul nos ha contado, emocionado, que está cumpliendo su sueño y que espera poder ayudar a muchas personas en un futuro: “Después del curso haré operaciones gratuitamente. El deber me llama y, con la gracia de Dios, me sentiré muy afortunado por ayudar a tantas personas”.

Foto: Fundación Bisturí Solidario

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





César decidió apostar por él, por su pasión y por su valía y, sobre todo, porque Puol quiere quedarse en Sierra Leona. Quiere ayudar a su propia gente y esta acción formativa para que los médicos se queden en África es uno de los grandes pilares de la Fundación: “Le he ayudado mandándole libros de cirugía, es una persona que quiere ser cirujano para ayudar a la gente de su pueblo”.

El doctor ha conocido en Liberia a otros sanitarios que quieren ser ginecólogos y a los que va a apoyar también la fundación… César nos cuenta cómo entiende el ejercicio de la medicina y lo que le aporta su labor médica y solidaria en África: “No puedo entender la medicina sin solidaridad. Desde el punto de vista humano es muy gratificante”. Además, el cirujano destaca que en estos años ha aprendido a relativizar muchas cosas como la importancia de la salud y a vivir también con alegría.

En África Central, el acceso a la medicina es complicado, hay carencia de médicos y resulta difícil acceder a ellos. La Fundación Bisturí Solidario, que creó en 2018 el doctor César Ramírez, pretende corregir esta situación y lleva adelante y campañas quirúrgicas y campañas formativas de médicos africanos que quieren trabajar allí y de la que se beneficia nuestro amigo Paul Fillie.