La divertida reacción de Ángel Expósito al ver a Rufián en el Congreso: "¿Lo habéis visto? Macho..."

Más de siete horas son las que llevan los diputados en el Congreso en esta primera sesión de investidura que, salvo sorpresa, será fallida y no conseguira investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Sea como sea, por la tribuna ha pasado el candidato a la investidura y presidente del Partido Popular, y también Óscar Puente, en representación del Partido Socialista, Marta Lois, en la de Sumar o Gabriel Rufián, como líder en el Congreso de ERC.

Y con esa aparición que, por cierto, no ha tenido respuesta de Sánchez, Ángel Expósito ha querido parar a Jon Uriarte para reaccionar al discurso de Gabriel Rufián. Bueno, al discurso, o a su primera intervención, porque la opinión de Expósito iba más allá de lo que tenía que decir el portavoz de ERC. "Pero, ¿lo habéis visto? Joe, macho..." comenzaba riéndose Expósito, como puedes escuchar en este audio.

"Pero es que es impresionante, miradlo, miradlo" decía entre risas, a lo que respondía Jon Uriarte con mucha sorna. "Sí, sí, por los laterales" respondía con ironía.

El verdadero titular del debate de investidura según Expósito

Ángel Expósito arrancaba el programa de 'La Linterna' describiendo el ambiente desde el patio del Congreso de los Diputados: “Es el de las grandes ocasiones, solo que con una sensación un poco rara como de que no va a pasar nada”. Una sensación justificada y generalizada, ya que, si nada cambia, Alberto Núñez Feijóo no será investido presidente del Gobierno al no contar con los apoyos suficientes de la Cámara.

Expósito describía el gran despliegue de medios de comunicación: “Ahora mismo veo diez cámaras, más decenas de redactores, corrillos... y, mientras se desarrolla el pleno, el que sale a echarse un cigarrillo aprovecha para acercarse a los periodistas”. COPE se encuentra en el Congreso cubriendo de primera mano el minuto a minuto de esta cita parlamentaria.

“Me da un poco de vértigo, y cierto reparo, estar haciendo el programa justo en la saca constitucional y ver a los padres de la Constitución”, reconoce. “No quiero decir que cualquier tiempo pasado fuera mejor, pero el nivel es incomparable”.

A pesar de que todavía se desconoce si Feijóo conseguirá triunfar en su investidura -todo apunta a que no-, Expósito apunta a la verdadera clave de esta cita: “Hoy empieza la campaña para la sesión de investidura de Pedro Sánchez”, que se celebrará durante la primera quincena de octubre.

Durante el repaso del pleno de investidura, el director de La Linterna ha señalado que Feijóo ha comenzado su discurso con lo verdaderamente relevante, el tema de la amnistía: “Con esto bastaría, porque todo lo demás es debate parlamentario y un discurso, para muchos, mejor de lo esperado por parte de Feijóo, pero todo lo de este debate, y lo que venga en las próximas semanas, se resume en una palabra: amnistía”.



Tras el discurso de Feijóo y la pausa para comer, le tocaba el turno de réplica a la oposición. A pesar de que todo el mundo esperaba a Pedro Sánchez, el PSOE ha decidido que el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, fuera la persona que le contestara. “Vino usted a derogar el 'sanchismo', y acabará siendo usted el derogador derogado”, le decía Óscar Puente a Feijóo. Expósito reaccionaba ante estas palabras: “Esto lo dice Óscar Puente, al que echaron de portavoz del PSOE en la calle Ferraz porque ni siquiera valía para ello. Ha sido un gesto de desprecio a la institución y al candidato que no se recordaba”.

El principal titular de esta jornada de investidura, para Ángel Expósito

Para finalizar, Expósito realizaba una reflexión a modo de conclusión: “El debate de investidura, o no, de Feijóo, el titular podría buscarse fuera de este parlamento, en Cataluña”. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, decía antes de comenzar el pleno: “Si en algún momento hemos tenido la fuerza para hacerlo posible, es ahora. Los grupos independentistas en el Congreso tienen en sus manos el primer paso para que sea posible. Tienen la llave de la gobernabilidad y hay que utilizarla para conseguir de Pedro Sánchez el compromiso para que Cataluña vote”. Expósito sentenciaba con un “blanco y en botella”.