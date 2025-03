Diego Garrocho: "Una pistola no dejará de disparar porque le cambiemos el nombre ni un avión de combate dejará de ser letal"

¿Hay que llamar a las cosas por su nombre? Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso la creación de un plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria, de la seguridad y defensa. No está mal. Detrás de este nombre vago e imposible de entender, podemos intuir lo que en realidad hay, un plan militar. Sin embargo, el presidente ha evitado llamar a las cosas por su nombre, entendemos que para no incomodar a sus socios.

Si hacemos memoria, la construcción de una neolengua era una de las estrategias clave con las que Orwell caracterizaba el dominio del partido en su distopía de 1984. Y es que todos sabemos que el lenguaje da forma a la realidad. No en vano, nuestra tradición sitúa en la palabra el origen de todas las cosas. En el Génesis, Dios crea el mundo a través del lenguaje. Platón, algo más modesto en el crátilo, señaló que los nombres son herramientas para clasificar y distinguir la naturaleza de las cosas y que quien aspire a ser entendido, lo que debe hacer es manejar las palabras con precisión y lealtad. El lenguaje crea mundo, no hay duda, pero la defensa no es inversión en cambio climático ni un mero impulso tecnológico.

Que España e Italia hayan presionado a la Comisión Europea para sustituir el término rearme por el incomprensible Readiness 2030, no es una apuesta por el pacifismo, sino que es un truco para enmarañar el lenguaje y hacer que no se entienda absolutamente nada. Llevamos años hablando de relatos y narrativas, confiando en el poder performativo de las palabras y, de hecho, podríamos decir que lo hemos llenado todo de palabras. Pero una pistola no dejará de disparar porque le cambiemos el nombre. Ni un avión de combate dejará de ser letal, aunque lo llamemos de otra manera. Así que celebremos cuantos debates sean necesarios, pero, por favor, llamemos a las cosas por su nombre.