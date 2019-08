Díaz Ayuso se lleva un 'zas' por calificar de intelectual a Íñigo Errejón

Ahora ya está en la liga de los grades. ¡Qué mejor manera de comenzar la presidencia de la Comunidad que protagonizando esta sección, al mismo nivel que Bolsonaro, Sánchez, Carmen Calvo… Ayer estaba encantada porque le confirmaron que iba a poder devolver la libertad a los madrileños. Y eso no es una labor que pueda hacer cualquiera.

Pero antes de la buena noticia tuvo un intercambio de palabras muy gratificante con la representante de lo que queda de Podemos y de Más Madrid. Bueno, desde ayer, algo menos. El líder de algo menos Madrid es, como saben, Iñigo Errejón, que pasa por ser el más listo de la clase. Ahí es nada. Le dijo a la candidata que tenía miedo. Él tenía miedo de que ella no aguantara un debate de 15 minutos y fuera a ser investida presidenta. También le espetó que leía muy bien… aunque a veces se trababa un poco.

Vamos a ver, Isabel. Así que vosotros igual no sois tan intelectuales como Errejón eh... Lo de comparar el nivel de intelectualidad tiene su punto. Pero no importa. El hecho inquietante es que para ti, Íñigo Errejón es un intelectual. Y esa sola consideración constata el lamentable nivel en el que estamos.

¿Lo es porque tiene una tesis? Pues no te imaginas la cantidad de intelectuales que tenemos en España. ¿Porque habla mucho y seguido? También los intensos. ¿O lo es porque no lee y eso impresiona? Un charlatán tampoco lee. Una cosa es pronunciar un discurso y otra largar como si no hubiera un mañana.

Mira Isabel. Igual querías decir inteligente. Pero es que un inteligente no necesita recurrir a insinuaciones personales.

O a lo mejor querías decir culto. Pues lo primero que se te quita cuando lees es la soberbia. Y si no, es que has podido leer mucho pero no has entendido nada.

Así que, por calificar de ‘intelectual’ a Íñigo Errejón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se lleva un ... 'Zas en toda la boca'.